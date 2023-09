L'estate nei tuoi occhi forse avrà degli spin-off

Fonte foto: Prime Video

L’estate nei tuoi occhi avrà una terza stagione, ma questo era un fatto già noto. La serie è basata sulla trilogia di best-seller firmata da Jenny Han e poche settimane dopo il debutto della seconda stagione, che è arrivata su Prime Video il 14 luglio scorso e ha riscosso grande successo, è stata ufficializzata la realizzazione terza. La notizia di questi giorni è che, come ha lasciato intendere il responsabile dei contenuti televisivi di Amazon Studios Vernon Sanders, c’è l’intenzione di continuare a cavalcare l’onda del successo anche con degli spin-off.

L’estate nei tuoi occhi: i numeri del successo

L’eventuale intenzione di espandere l’universo narrativo di L’estate nei tuoi occhi (The Summer I Turned Pretty è il titolo originale) oltre la terza stagione non è sorprendente. Secondo Prime Video, la serie è al momento la seconda più vista di sempre sulla piattaforma di streaming dalle donne tra i 18 e i 34 anni, superata soltanto da Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere.

Non solo: il pubblico che ha seguito la seconda stagione di L’estate nei tuoi occhi è raddoppiato rispetto alla prima stagione e l’uscita dei nuovi episodi a luglio avrebbe persino trainato un aumento del numero di abbonati. Insomma, non stupisce che Amazon Studios voglia proseguire in questa direzione.

Spin-off di L’estate nei tuoi occhi: cosa sappiamo

Intervistato da Deadline a inizio settembre, il responsabile dei contenuti televisivi di Amazon Studios Vernon Sanders si è detto estremamente felice del risultato raggiunto con L’estate nei tuoi occhi 2. «Questo show continuerà a essere un bel pezzo forte per noi, e abbiamo assolutamente intenzione di continuare a costruirlo. Jenny [Han, ndr] ha una grande visione su dove vuole arrivare con esso, ma siamo già al lavoro per sviluppare pezzi complementari».

Sanders ha anche aggiunto: «Non servono molti effetti speciali. Non si tratta di fronzoli, si tratta di personaggi e di narrazione universale. Devo fare i complimenti allo straordinario cast… sono così brillanti nelle loro interpretazioni e anche dei partner meravigliosi».

I "pezzi complementari" a cui si fa riferimento potrebbero essere, appunto, degli spin-off o comunque delle stagioni extra rispetto alla trama dei romanzi. Ma Sanders non si è sbottonato eccessivamente su questo punto: «Dico solo di continuare a seguirci. Jenny ha alcune sorprese entusiasmanti. Siamo elettrizzati dalla stagione 3 e lei ha un’idea anche per altro». Insomma, anche se la notizia manca per ora di ufficialità, per la gioia dei fan pare proprio che il team sia al lavoro su un possibile seguito o spin-off di L’estate nei tuoi occhi.

Intanto, comunque, le attese restano tutte concentrate sulla terza stagione di L’estate nei tuoi occhi. La stagione 3 avrà dieci episodi, quindi più delle precedenti. La data di uscita su Prime Video non è ancora stata annunciata. Potrebbe essere collocata nell’estate 2024, ma non ci sono certezze.