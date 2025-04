L'estate nei tuoi occhi: tutto pronto per il gran finale

Fonte foto: Erika Doss/Prime Video

Prime Video ha diffuso le prime foto dal set della terza e ultima stagione di L’estate nei tuoi occhi, serie Original che si concluderà definitivamente quest’estate. Co-prodotta da Amazon MGM Studios e wiip, la stagione finale ha come showrunner Jenny Han (già autrice della trilogia di romanzi bestseller da cui la serie tv è tratta) e Sarah Kucserka. Han, Kucserka e Karen Rosenfelt sono inoltre executive producer della serie, insieme a Paul Lee, Hope Hartman e Mads Hansen per wiip.

Di cosa parla L’estate nei tuoi occhi stagione

La prima stagione di L’estate nei tuoi occhi ha debuttato nell’estate del 2022 e ha ottenuto un grande successo, diventando la serie numero uno di Prime Video nel primo fine settimana dall’uscita. La seconda stagione non è stata da meno: ha debuttato nell’estate del 2023 e, a soli tre giorni dal lancio, ha più che raddoppiato il numero di spettatori della prima stagione.

Date queste premesse, le aspettative sono comprensibilmente alte nei confronti della terza e ultima stagione, che sarà composta da undici episodi e riporterà il pubblico ancora una volta a Cousins Beach.

L’estate nei tuoi occhi è un dramma multigenerazionale incentrato sul triangolo amoroso tra una ragazza, Belly, e due fratelli, Conrad e Jeremiah. Oltre che sulla bellezza e sulla difficoltà dei primi amori, la serie tv si concentra anche sul tema delle amicizie femminili e sul rapporto tra madri e figli.

«È una storia di formazione che parla del primo amore, dei primi cuori infranti e della magia di un’estate perfetta», riassume Prime Video in una nota stampa.

Cosa sappiamo di L’estate nei tuoi occhi stagione 3

L’estate nei tuoi occhi stagione 3 si basta sul terzo romanzo della trilogia, Per noi sarà sempre estate (2011).

In questo terzo capitolo Belly deve decidere definitivamente a chi dare il suo cuore, una scelta di fronte alla quale viene messa già nel finale della seconda stagione. Sceglierà Conrad, il ragazzo tormentato con cui ha perso la verginità e per cui prova da anni dei sentimenti, o Jeremiah, più stabile ed emotivamente maturo?

In seguito agli eventi della terza stagione, Belly dovrà scegliere se dare una seconda possibilità a Jeremiah, che ha tradito la sua fiducia; o se rassegnarsi al fatto che il suo cuore non ha mai dimenticato Conrad, che pure non ha mostrato di essere sempre affidabile.

Nel cast tornano Lola Tung (che interpreta Belly), Christopher Briney (Conrad), Gavin Casalegno (Jeremiah), Jackie Chung (Laurel), Rachel Blanchard (Susannah), Sean Kaufman (Steven), Alfredo Narciso, Colin Ferguson e Tom Everett Scott.

Le altre serie tv di Jenny Han

Jenny Han è l’autrice Tutte le volte che ho scritto ti amo e L’estate nei tuoi occhi, serie di libri bestseller che hanno scalato le classifiche del New York Times.

Oltre a L’estate nei tuoi occhi di Prime Video, di cui come detto è executive producer e co-showrunner, dalle sue opere è stata tratta anche la serie tv Netflix XO, Kitty, di cui è executive producer.

Han è inoltre executive producer di tutti e tre i film della trilogia di successo globale di Netflix Tua per sempre, di cui XO, Kitty è una serie spinoff.

Quando esce L’estate nei tuoi occhi 3

La terza stagione di L’estate nei tuoi occhi esce su Prime Video a luglio 2025. La data esatta non è ancora nota.