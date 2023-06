L'Estate più Calda, la storia romantica che non ti aspetti

Promette qualche colpo di scena inaspettato la trama di L’Estate più Calda, il nuovo film Original italiano in arrivo a luglio su Prime Video. Prodotto da Notorious Pictures e Amazon Studios, in collaborazione con Rufus Film, il film è scritto e diretto da Matteo Pilati, già autore di Maschile Singolare. Dalla colonna sonora al cast, dalla trama alla data di uscita: ecco tutte le cose da sapere per prepararsi al meglio alla visione.

Il cast di L’Estate più Calda

Nel cast di L’Estate più Calda ci sono Gianmarco Saurino (in foto), Nicole Damiani, e Alice Angelica nei ruoli dei protagonisti. Saurino è già stato tra i protagonisti del film Maschile Singolare, inoltre ha partecipato alle serie tv Doc – Nelle tue mani (nel ruolo del dottor Lorenzo Lazzarini), Leonardo e Drag Race Italia. Per Damiani e Angelica, invece, L’Estate più Calda è la prima esperienza cinematografica.

Nel film è prevista inoltre la partecipazione di Stefania Sandrelli, Nino Frassica, Michela Giraud e Giuseppe Giofrè.

La colonna sonora del film

Il film ha una colonna sonora d’autore. Parliamo del brano originale Fulmini addosso, il nuovo singolo della cantautrice, cantante e polistrumentista Francesca Michielin. La canzone (Columbia Records/Sony Music Italy) esce ufficialmente il 9 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali,

La trama di L’Estate più Calda

Il film L’Estate più Calda è ambientato in una piccola città durante l’estate e viene descritto da Prime Video come «una storia d’amore fra due ragazzi profondamente idealisti».

Le protagoniste sono due amiche, Lucia (interpretata da Nicole Damiani) e Valentina (che ha il volto di Alice Angelica). Quest’ultima nel trailer si confida con l’amica lamentandosi del fatto di essere ancora vergine e successivamente le confessa di essere innamorata di Nicola (Gianmarco Saurino), con il quale vorrebbe vivere la tanto attesa "prima volta". Il ragazzo, però, a quanto pare non è invaghito di Valentina: anzi, da parte sua pare esserci un interesse per Lucia. Insomma, ci sono tutte le premesse per il più classico dei triangoli amorosi.

Ma potrebbe esserci qualche colpo di scena dietro l’angolo. O, almeno, è questa la promessa del film. Il trailer recentemente diffuso da Prime Video, infatti, dopo aver illustrato brevemente le basi del triangolo amoroso si conclude con questa scritta: «Peccato che lui sia già su un cammino… diverso».

Una dichiarazione decisamente enigmatica che, secondo alcuni utenti che hanno commentato il trailer tentando di indovinare il significato, può voler dire che Nicola ha già un interesse verso un’altra donna, oppure scopre di non essere eterosessuale, o ancora sceglierà la via del sacerdozio e del celibato religioso. Per scoprirlo non resta che aspettare l’uscita del film!

Quando esce L’Estate più Calda

Il film L’Estate più Calda sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 6 luglio 2023.