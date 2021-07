La casa di carta 5: ecco i personaggi che non vedremo più

Le notizie dell’ultima stagione della casa di carta sono varie, diverse e si contraddicono: delusione dei fan per le nuove dichiarazioni del regista, Jesus Comenar, e non solo, che smentiscono il ritorno di alcuni personaggi precedentemente annunciati.

Il 3 settembre si avvicina e nella strada verso quella importante data i fan stanno vivendo gioie, come la possibilità di uno spin off della casa di carta, e dolori. Infatti alcuni personaggi, cardine e cuore della storia della banda dal volto coperto da Dalì, non torneranno nella quinta e ultima stagione. La speranza di rivederli è stata smorzata da Comenar: da tempo erano state prese delle decisioni scomode che davano l’addio al personaggio di Nairobi anche per permettere una quinta stagione.

Nairobi cuore della casa di carta



Nairobi, con la sua allegria e tenerezza da diamante, è stata una donna con temperamento forte che ha stretto nella serie una bella amicizia con Tokyo. Ci ha addolorato una volta scoperta la motivazione della sua partecipazione al colpo perfetto: voleva lasciare un eredità al figlio che le è stato strappato via.

L’abbiamo apprezzata al comando della banda quando Berlino non era proprio in sé: “Professore, sono Nairobi. Berlino è fuori gioco. Quindi a partire da ora sono io al comando, comincia il matriarcato“. Ve lo ricordate? Semplicemente impeccabile.

Ci è piaciuta nella dichiarazione d’amore ad Helsinki, che non l’ha ricambiava, se non con una splendida amicizia, poiché omosessuale.

Nairobi è senza dubbio il personaggio della casa di carta che è sempre piaciuto a tutti. Forte anche nella sua fragilità di madre e di donna: i fan l’hanno amata.

Nei giorni scorsi si è vociferato di un suo ritorno nella quinta e ultima stagione, sebbene nella quarta fosse morta per mano della follia omicida di Gandia. Dopo qualche illusione però ora sappiamo con certezza che Nairobi non tornerà, così come il regista ha dichiarato: “Nairobi rappresentava in un certo senso il cuore della banda. E penso che avrebbe faticato a trovare il suo posto nel sequel, visto che è una stagione di scontro diretto. E Nairobi è sempre stata un personaggio diverso, un personaggio che non era per lo scontro diretto“.

Helsinki e la casa di carta

Delle foto apparse sul web avevano fatto credere a molti in un possibile ritorno anche di Helsinki, ma anche in questo caso abbiamo una smentita proprio da parte sua. Darko Peric, l’attore che gli ha dato un volto, ha dichiarato infatti che ora si dedicherà alla cucina e dato il suo amore per l’Italia magari lo vedremo come ospite o protagonista di uno spettacolo culinario.

Il quinto e ultimo capitolo della casa di carta è in arrivo il 3 settembre, la prima parte, e la seconda il 3 dicembre e poi, inizieremo ad attendere lo spin off.

C’è tutto il tempo di altre news.