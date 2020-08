La Casa di Carta 5, arrivano le prime anticipazioni dal set

Le riprese della quinta e ultima stagione de La Casa di Carta 5 sono cominciate da oramai alcune settimane e già sono trapelate le prime immagini uscite direttamente dal set. Foto e video che mostrano alcune anticipazioni della prossima stagione della serie TV. Le riprese si stanno dividendo per il momento tra Madrid e Copenhagen, dove fin dai primi giorni sono apparsi sul web dei filmati “rubati” dagli appassionati

A Copenhagen si è rivisto Berlino insieme a Tatiana, con una fugace apparizione anche da parte di Patrick Criado, uno dei due nuovi attori che faranno parte della quinta stagione de La Casa di Carta. Vista la presenza di Berlino si tratterà quasi sicuramente di un flash back che aiuterà i protagonisti a uscire dalla difficile rapina alla Banca di Spagna. Negli ultimi giorni è stata pubblicata sui social una seconda immagine, questa volta con Miguel Angel Silvestre, il secondo nuovo attore presente nella serie TV. Ed è praticamente certo che la foto è stata scattata a Madrid, segnale che le riprese stanno procedendo spedite per recuperare il tempo perso a causa della pandemia e del lockdown.

Le anticipazioni de La Casa di Carta 5

Cosa accadrà nella quinta stagione de La Casa di Carta 5? Ce la farà la banda guidata dal Professore a portare a termine il colpo? Quale sarà il ruolo dei nuovi attori? E soprattutto, Alicia Sierra chi è realmente? Queste sono solamente alcune delle domande a cui l’ultima stagione de La Casa di Carta dovrà dare una risposta. E per il momento da parte degli attori le bocche sono cucite, anche perché impegnati nelle riprese.

Solamente Alex Pina, il creatore, sceneggiatore e produttore della serie TV spagnola si è lasciato sfuggire qualcosa. In una recente intervista ha assicurato che La Casa di Carta 5 sarà la stagione più adrenalinica di sempre, con continui colpi di scena. Il fine ultime, però, resta la conclusione della rapina alla Banca di Spagna.

Come già detto, nelle ultime settimane sono apparse in rete diverse immagini scattate sul set che mostrano piccole anticipazioni della serie. Ci saranno dei flash back con protagonista Berlino girati a Copenhagen nel quale è presente anche Patrick Criado, uno dei nuovi attori. Criado avrà sicuramente un ruolo importantissimo nella rapina, anche se ancora non si conosce molto bene il suo ruolo.

Quando esce La Casa di Carta 5

Non si sa ancora quando uscirà La Casa di Carta 5, ma sicuramente sarà nel 2021. Difficile rispettare l’appuntamento di aprile, visto che le riprese sono iniziate con molto ritardo. L’ipotesi più probabile è che la quinta stagione de La Casa di Carta 5 sarà disponibile nella prossima estate.