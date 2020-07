La Casa di Carta 5 ufficiale: Netflix annuncia la nuova stagione

“Parte 5: il colpo giunge al termine #LCDP #LaCasaDePapel5“. Sono bastate poche parole e un’immagine con la maschera tipica della serie TV per annunciare l’arrivo della Parte 5 de La Casa di Carta, la serie TV Netflix più amata e più vista di sempre in Italia. Da oramai diversi mesi si parlava di un rinnovo imminente da parte di Netflix, ma lo scoppio della pandemia ha rallentato tutto. Ora, però, con l’inizio delle riprese oramai fissato, è arrivato il momento il momento dell’annuncio ufficiale: La Casa di Carta 5 arriverà il prossimo anno sulla piattaforma di video streaming.

Le novità, però, non finiscono qui. Infatti, in un altro tweet l’account italiano di Netflix ha annunciato l’arrivo per la prossima stagione di due nuovi attori: Miguel Ángel Silvestre e Patrick Criado. Non si sa ancora bene il ruolo che andranno a ricoprire, ma sicuramente saranno centrali nell’evoluzione della storia, che come ricordiamo ripartirà dalla rapina alla Banca di Spagna e dal progetto “Parigi”, quello che dovrà tirare fuori i membri della banda sani e salvi.

La Casa di Carta 5, arriva il rinnovo ufficiale

Mancava solo l’ufficialità da parte di Netflix per quella che a tutti gli effetti era una notizia che era nell’aria da oramai alcune settimane: La Casa di Carta tornerà nel 2021 con la Parte 5. Alex Pina, l’ideatore e sceneggiatore della serie TV, aveva già pre-annunciato la novità pubblicando una foto su Instagram mentre stava lavorando alla sceneggiatura delle nuova stagione. E nelle settimane precedenti erano apparsi online anche alcuni video che mostravano l’inizio delle riprese. E lo stesso attore che interpreta Berlino aveva pubblicato sempre su Instagram un’immagine in cui annunciava il suo ritorno sul set.

La Casa di Carta Parte 5, anticipazioni nuovi episodi

La Parte 5 de La Casa di Carta riprenderà da dove era terminata la scorsa stagione, con la banda che sta cercando di scappare dalla Banca di Spagna e con Il Professore che ha fatto scattare il Piano Parigi. Ma che dovrà anche tenere a bada Alicia Sierra che ha scoperto il suo nascondiglio ed è pronta a riprendersi la propria vita. Nel cast de La Casa di Carta 5 ci saranno anche due nuovi attori: Miguel Ángel Silvestre e Patrick Criado. Non si conosce ancora il loro ruolo, ma sarà cruciale nell’evoluzione della storia.

Quando esce La Casa di Carta Parte 5

Nell’annuncio dato da Netflix sul proprio profilo Twitter non si fa riferimento a nessuna data. Sappiamo, però, che le riprese sono iniziate solo in questi giorni a causa della pandemia e che andranno più a rilento rispetto al solito per rispettare tutte le prescrizioni per il distanziamento sociale. Per vedere le puntate de La Casa di Carta 5 bisognerà aspettare il 2021.