La Casa di Carta 5 sarà l'ultima stagione

Il messaggio con cui Netflix ha annunciato l’arrivo della Parte 5 de La Casa di Carta ha lasciato un po’ l’amato in bocca agli appassionati. Soprattutto per le parole utilizzate: “Parte 5: il colpo giunge al termine”. Parole che non lasciano molto spazio all’immaginazione: la prossima stagione molto probabilmente sarà l’ultima per la Casa di Carta. Sebbene non ci sia un annuncio ufficiale e le sorprese sono sempre pronte dietro l’angolo, sembra quasi scontato che con La Casa di Carta 5 saluteremo la banda del Professore.

Indiscrezioni in tal senso arrivano anche da diverse fonti online, sicure sul fatto che la prossima sarà l’ultima stagione della serie TV. Quindi ci dobbiamo preparare a una stagione che scioglierà tutti i dubbi, che ci farà capire che cosa è il Piano Parigi e soprattutto ci darà qualche risposta sulle domande rimaste insolute. Ad esempio: chi è Alicia Sierra? Ha dei legami di parentela con Il Professore? E cosa farà ora che ha scoperto il suo nascondiglio? Per non farci mancare nulla, Netflix ha anche annunciato l’arrivo di altri due attori: Miguel Ángel Silvestre e Patrick Criado. Non si conosce ancora molto bene il loro ruolo, ma almeno uno dei due farà il ruolo dell’antagonista. Un nemico che giurano i produttori “sarà allo stesso livello del Professore“.

La Casa di Carta 5, anticipazioni sulla trama

La quinta stagione della Casa di Carta sarà la “più eccitante ed epica di sempre“. Le parole sono di Alex Pina, il creatore e sceneggiatore della serie TV, che le ha utilizzate per commentare l’ufficializzazione della Parte 5. In questa ultima stagione la banda del Professore verrà messa a dura prova e tutti saranno costretti a prendere decisioni veloci in situazioni terribili. E anche un solo errore potrebbe mandare a monte l’intera rapina. Come ne usciranno dal Banco di Spagna? E che ruolo avrà Manila, il personaggio introdotto nelle ultime puntate della quarta stagione? Le anticipazioni sulla trama de La Casa di Carta 5 sono ancora poche, ma la cosa certa è che l’ultima stagione sarà qualcosa di epico.

Quando iniziano le riprese de La Casa di Carta 5

Novità importanti anche per quanto riguarda l’inizio dei lavori per le riprese. Dovrebbero cominciare il 3 agosto, durare alcuni mesi e andare un po’ a rilento per colpa delle norme da rispettare per il Covid-19. Tre i Paesi coinvolti nelle riprese: Spagna, Danimarca e Portogallo.

Quando esce la Casa di Carta Parte 5

Non c’è ancora una data ufficiale. Le riprese, come abbiamo appena detto, dovrebbero iniziare il 3 agosto e durare alcuni mesi. Poi inizieranno i lavori per la post produzione che potrebbero impegnare la troupe per almeno un altro paio di mesi. L’ipotesi più probabile per l’uscita de La Casa di Carta 5 è l’estate del 2021.