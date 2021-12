La casa di carta, Netflix conferma lo spin-off: il protagonista

Nelle ultime ore, Netflix ha annunciato uno spin-off dedicato ad un amatissimo personaggio di La casa di carta, scatenando l’entusiasmo dei fan. La notizia è arrivata durante l’evento celebrativo dell’ultima stagione, a cui hanno partecipato anche gli attori del cast. Lo spin-off girerà intorno al personaggio di Berlino, cioè Andrés de Fonollosa, interpretato dall’attore spagnolo Pedro Alonso.

Durante la serata, trasmessa in diretta streaming mondiale, sono intervenuti lo stesso Pedro Alonso, Álvaro Morte (Il Professore), Úrsula Corberó (Tokio) e gli altri membri del cast. Non sono mancati annunci e contenuti inediti, ma anche i contributi di ospiti speciali, che hanno animato i diversi momenti del live. La notizia su Berlino ha generato l’entusiasmo del pubblico, anche perché, in questo modo i fan potranno continuare a seguire le vicende legate alla serie e comprenderne meglio i meccanismi. Ma quella su Berlino non è stata l’unica ghiotta anticipazione sul futuro de La casa di carta.

La casa di carta: tutte le rivelazioni della serata

L’evento ha fatto un record di collegamenti da tutto il mondo: è stato un vero e proprio spettacolo organizzato per salutare i fan e ringraziarli del loro affetto. Tra ospiti internazionali e anticipazioni sul futuro della serie, lo show ha riscosso enorme successo.

I momenti più importanti della serata sono stati:

La performance di Cecilia Krull , che si è esibita cantando "My Life is Going On" ovvero la sigla della serie

, che si è esibita cantando "My Life is Going On" ovvero la sigla della serie La partecipazione virtuale di Ed Sheeran che ha improvvisato un provino per entrare a far parte della Banda in una fantomatica versione UK della serie

che ha improvvisato un provino per entrare a far parte della Banda in una fantomatica versione UK della serie I saluti di Becky G che ha annunciato, tramite un teaser, l’arrivo di una cover di "Bella Ciao"

Accanto a questi sketch, non sono mancate entusiasmanti indiscrezioni e anticipazioni. Una delle notizie più importanti è che Park Hae-soo, uno dei protagonisti di Squid Game, interpreterà Berlino nell’adattamento coreano de La casa di carta. L’attore si è collegato all’evento indossando la maschera di Dalì e ha promesso che mostrerà quella che verrà usata nella versione coreana, che dovrebbe uscire nel 2022. Ma la notizia più acclamata ha riguardato senza dubbio i fan di Berlino.

Spin-off su Berlino: l’annuncio

Durante la serata, Pedro Alonso ha annunciato l’arrivo di uno spin-off dedicato al suo personaggio. Berlino nonostante sia morto praticamente all’inizio della serie tv ha lasciato un segno importante e influenzato enormemente l’evoluzione della trama.

Quindi, proprio come è successo con Better Call Saul (spin-off di Breaking Bad dedicato all’avvocato Jimmy McGill), anche la serie su Berlino sarà sicuramente un prequel e racconterà la vita del personaggio prima della costituzione della banda. Per avere informazioni certe sulla trama e sul cast si dovrà attendere ancora tanto. Infatti, lo spin-off dovrebbe arrivare solo nel 2023.

Nel frattempo, non rimane che attendere le ultime puntate de La casa di carta che arriveranno su Netflix venerdì, 3 dicembre.