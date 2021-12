La Casa di Carta: arriva il remake

Prendete le due serie di maggior successo di Netflix come La Casa di Carta e la coreana Squid Game, poi mischiate: sulla piattaforma di streaming arriverà presto un remake coreano dei celebri rapinatori. Il Professore e la sua banda stavolta vivranno una nuova avventura con nuovi volti nella penisola coreana

Al momento le informazioni sulla trama sono ancora pochissime, ma trattandosi di un remake i fan possono immaginare che la serie televisiva composta da 12 episodi ripercorrerà quella di grande successo spagnola. Il Professore, interpretato da Yoo Ji-tae, noto per il ruolo del cattivo nel film Old Boy, ordirà una nuova rapina dal ricco bottino seguito da Berlino, che avrà il volto di uno dei protagonisti di Squid Game, l’attore Park Hae-soo, e dagli altri personaggi della banda. Intanto però le avventure del cast spagnolo non si concludono con la quinta e ultima stagione, dato che è già stato annunciato uno spin-off su uno dei personaggi più amati: l’attore Pedro Alonso vestirà nuovamente i panni di Andrés de Fonollosa, cioè Berlino.

La Casa di Carta coreana: la trama

Dopo l’annuncio di Netflix dell’arrivo del remake coreano de La Casa di Carta, ancora non ci sono novità sulla trama. Quel che è certo è che si tratta di una serie televisiva composta da 12 episodi e ambientata nella penisola coreana, dove vedremo in azione una versione asiatica del Professore che insieme a Berlino, Tokyo, Mosca, Denver, Nairobi, Rio, Helsinki e Oslo vestiranno ancora una volta le maschere per mettere a segno una rapina leggendaria.

La Casa di Carta coreana: il cast

La regia del remake coreano è stata affidata a Kim Hong-sun, mentre la serie televisiva è prodotta da BH Entertainment e Contents Zium. La scrittura della sceneggiatura della versione coreana de La Casa di Carta è stata affidata a Ryu Yong-jae, Kim Hwan-chae e Choe Sung-jun.

Già annunciato anche il cast, che vedrà Park Hae-soo nei panni di Berlino, Yoo Ji-tae è il Professore, Jeon Jong-seo sarà Tokyo, Lee Won-jong (Mosca), Kim Ji-hun (Denver), Jang Yoon-ju (Nairobi), Lee Hyun-woo (Rio), Kim Ji-hun (Helsinki), Lee Kyu-ho (Oslo), Kim Yunjinnei (Seon Woojin), Kim Sung-o (Cha Moohyuk), Park Myung-hoon (Cho Youngmin) e Lee Joobeen (Youn Misun).

La Casa di Carta coreana: quando arriva

Per vedere il remake coreano de La Casa di Carta non bisognerà attendere molto. La piattaforma di streaming Netflix ha annunciato che la nuova serie televisiva arriverà nel 2022.