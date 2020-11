La classifica dei top creator su Instagram: i Ferragnez non sono in testa

Instagram è il social degli influencer, ma l’influenza va misurata e, soprattutto pesata. Non tutti i cuoricini sono uguali, non tutti i commenti hanno lo stesso peso, non tutti gli influencer sono realmente influenti quanto potrebbero sembrare. A fare i conti ci ha pensato l’Osservatorio Nazionale Influencer Marketing (ONIM) e ha scoperto che Chiara Ferragni e Fedez non sono i due creator più influenti di Instagram.

Analizzando le interazioni medie generate dai post dei personaggi con più follower su Instagram, infatti, l’ONIM ha stabilito alcuni parametri che contano di più e altri che contano di meno. Tra i criteri di selezione c’era il requisito di avere non meno del 30% dei follower italiani e di lingua italiana, oltre che di essere focalizzati (dal punto di vista del marketing e dei post sponsorizzati) sul mercato italiano. Alla luce di questi parametri il creator più influente su Instagram Italia risulta essere l’attore e cantante Michele Morrone che, pur avendo meno follower dei Ferragnez, brilla su tutti per interazioni con la sua fanbase. Ecco la top 5 dei creator italiani su Instagram.

1) Michele Morrone (@immichelemorrone)

Con oltre 1,5 milioni di interazioni medie mensili Michele Morrone è primo per influenza su Instagram, pur avendo “solo” 11,3 milioni di follower e con appena 523 post in totale. L’attore e cantante ottiene questi numeri postando soprattutto foto in posa, molto spesso a petto nudo con gli immancabili addominali e pettorali in vista.

2) Fedez (@fedez)

Con la seconda posizione in classifica di Fedez si conferma che su Instagram non conta solo il numero di follower: il cantante con 11,3 milioni di follower scavalca la moglie Chiara Ferragni che di fan ne ha il doppio: 22 milioni. Fedez ha però più interazioni medie al mese: 775.000, praticamente la metà di Morrone.

3) Chiara Ferragni (@chiaraferragni)

Nonostante sia stata a lungo l’influencer più pagata di Instagram in Italia, la Ferragni non è più la creator più influente. I suoi post ottengono in media 606.000 interazioni al mese, segno che l’autrice di The Blonde Salad ha ormai tirato un po’ il freno, forse per godersi la famiglia. Quel che la classifica ONIM non racconta, però, è la redditività economica del singolo post di Chiara Ferragni. Un parametro per il quale, moltro probabilmente, l’influencer è ancora in vetta.

4) Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini)

Il quarto posto della classifica ONIM sui top influencer di Instagram è occupato da Elettra Lamborghini. La cantante e modella italiana ha 6,5 milioni di follower, ma ottiene quasi le stesse interazioni medie mensili della Ferragni: 546.000. Tra l’altro c’è da dire che la Lamborghini Instagram lo usa pochissimo: da quando ha aperto il profilo a maggio 2016 ad oggi ha pubblicato appena 298 post.

5) Sferaebbasta (@sferaebbasta)

Al quinto posto della classifica ONIM troviamo il profilo Instagram di Sferaebbasta, con i suoi 3,4 milioni di follower. Primo post agli albori di Instagram Italia, nel 2012, poi tre anni di silenzio e dal 2015 in poi appena 356 post in totale. Anche in questo caso pubblicare poco premia l’influencer, che ha 420 mila interazioni al mese.

Classifica ONIM dei creator Instagram Italia

Di seguito la classifica dei primi 15 creator italiani su Instagram, con la fan base totale e i like medi per post.