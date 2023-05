Cosa succede in The Ferragnez 2: riassunto episodi

Da pochi giorni sono disponibili su Prime Video tutti gli episodi della seconda stagione di The Ferragnez, lo show-reality che ha per protagonisti l’imprenditrice e content creator Chiara Ferragni e suo marito, il cantante Fedez. Come era già successo nella prima stagione, anche in queste nuove puntate la coppia viene seguita dalle telecamere nella propria quotidianità famigliare e professionale, con l’ambizione dichiarata di mostrare agli spettatori anche (anzi, soprattutto) gli aspetti privati che non filtrano dai numerosi contenuti social.

Riassunto degli episodi di The Ferragnez 2

Sono diversi i temi affrontati nelle prime puntate di The Ferragnez 2. Anche in questo secondo ciclo di episodi Ferragni e Fedez vengono mostrati durante alcune sedute di terapia di coppia, una cornice che dà loro modo di esprimere paure, frustrazioni ed emozioni.

Nel primo episodio si parla del tumore di Fedez: c’è sia il racconto in diretta dei giorni della diagnosi e dell’intervento, sia quello della fase post-operatoria. In diverse scene toccanti si affrontano temi come la paura della morte e le nuove priorità definite dall’esperienza della malattia.

La seconda puntata è dedicata al Met Gala a New York, o meglio, ai preparativi al grande evento (che poi non viene mostrato). Fedez, anche in seguito all’esperienza della malattia e alla guarigione, appare più propositivo e positivo rispetto alla prima stagione, desideroso di vivere al massimo. La coppia appare serena.

Nella terza puntata Ferragni riceve la notizia della co-conduzione del Festival di Sanremo e poi torna a Cremona, sua città natale, a visitare i luoghi della sua adolescenza. Fedez si riappacifica con J-Ax e insieme salgono sul palco del concerto Love Mi a Milano. In una seduta di terapia di coppia Ferragni e Fedez litigano, ma poi si riappacificano.

Nel quarto episodio, su consiglio del terapeuta, la coppia trascorre un weekend con i figli senza cuochi, assistenti né autisti. Essendo disabituati a svolgere le mansioni quotidiane più banali, come guidare o cucinare, i due incappano in diversi intoppi lungo il cammino, che vivono però con una certa auto-ironia.

Il finale di The Ferragnez 2

Nel finale di The Ferragnez 2 (gli ultimi tre episodi sono usciti a qualche giorno di distanza dai primi) si parla nuovamente dei preparativi per Sanremo e delle conseguenze emotive del cancro di Fedez. In alcune sedute di terapia di coppia i due si focalizzano sul proprio rapporto. Fedez ha paura di aver perso la bussola, ma in realtà quella bussola è proprio Ferragni, che è sempre stata al suo fianco.

The Ferragnez 2 e Sanremo

Il dietro le quinte di Sanremo 2023 sarà raccontato in un episodio speciale. The Ferragnez – Sanremo Special, questo il titolo, sarà disponibile dopo l’estate sempre su Prime Video.