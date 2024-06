La docuserie creata da uno degli chef più famosi al mondo

René Redzepi, chef e co-proprietario del Noma, nella docuserie Omnivore porta gli spettatori in giro per il mondo alla scoperta di otto ingredienti essenziali

Un’esplorazione della bellezza e della complessità dell’esperienza umana attraverso la celebrazione degli ingredienti che ci uniscono. Così viene presentata Omnivore, la nuova docuserie in uscita fra poche settimane su Apple TV+ creata e narrata da René Redzepi. Chef di fama internazionale, Redzepi è chef e co-proprietario del Noma, ristorante di Copenaghen con 3 stelle Michelin e già inserito quattro volte nella classifica annuale The World’s 50 Best Restaurants.

Omnivore, com’è la docuserie dello chef René Redzepi

Omnivore (che significa “onnivoro”) sarà composta da otto puntate e il suo obiettivo è portare gli spettatori «in un viaggio immersivo dentro il mondo del cibo». In questa narrazione, però, il cibo è molto più di quello che potrebbe sembrare: è un ponte che unisce le persone, una porta aperta su realtà lontane e diverse, un elemento fondante della cultura umana.

A condurre l’esplorazione è, appunto, René Redzepi. Nato nel 1977, danese con ascendenze albanesi, Redzepi è noto soprattutto per la sua ridefinizione del concetto di “nuova cucina nordica”. «Omnivore è un sogno durato dieci anni che finalmente prende vita», ha scritto lo chef sul suo profilo Instagram presentando il documentario a puntate di imminente uscita. «Non potrei essere più orgoglioso del team straordinario che lo ha messo insieme».

Omnivore e i suoi otto ingredienti da conoscere

La docuserie celebra nello specifico otto degli ingredienti più essenziali al mondo raccontandone coltivazione, trasformazione e consumo, oltre che il ruolo che hanno assunto nel patrimonio culturale di una certa parte di mondo. Si parlerà, nello specifico, di banane, peperoncino, caffè, mais, maiale, riso, sale e tonno: a ciascun ingrediente sarà dedicato un episodio.

Il viaggio nel mondo del cibo sarà anche un viaggio vero e proprio, dato che la docuserie è stata girata in varie località del mondo: Stati Uniti, Danimarca, Serbia, Tailandia, Spagna, Giappone, Gibuti, Perù, Corea del Sud, Francia, Colombia, India, Bali, Ruanda e Messico. Ad accompagnare Redzepi ci sono vari ospiti, il cui ruolo è anche quello di illustrare le tradizioni culinarie (e non solo) locali legate a un determinato ingrediente.

«La serie è un esempio di tutto ciò che rende il cibo importante: gli ingredienti, le persone, le storie, la pura magia della cucina», ha scritto ancora lo chef su Instagram. «Attraverso la lente di otto ingredienti unici, viaggiamo nel nostro delizioso pianeta e incontriamo le persone che lo abitano (…) Il cibo non è mai solo cibo; è una finestra sulle vite altrui, sulla storia, sul mondo».

Quando esce Omnivore in streaming

Omnivore è prodotta per Apple TV+ da Fifth Season e FILM 45. I produttori esecutivi sono Redzepi, Goulding, Chris Rice, Ben Liebmann, Michael Antinoro, Max Wagner, Collin Orcutt e Mateo Willis. Lo sviluppo della docuserie è opera di Cary Joji Fukunaga.

Non manca molto all’uscita della docuserie in streaming: sarà disponibile su Apple TV+ il 19 luglio 2024.