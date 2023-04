La docuserie su re Juan Carlos I: dove vederla

Un capo di stato che all’improvviso scompare, senza che nessuno sappia dove si trova. È l’evento incredibile, più unico che raro, che ancora oggi nella memoria collettiva segna il nome dell’ex re spagnolo Juan Carlos I. «Aveva tutto e poi ha rovinato tutto»: è questa una delle frasi a commento della famigerata vicenda pronunciate in Juan Carlos. La caduta di un re, la nuova docuserie Sky Original presentata in anteprima mondiale al Festival di Cannes e in arrivo prossimamente su Sky e in streaming su NOW.

La storia di Juan Carlos I: cosa è successo

La docuserie è divisa in quattro parti e ripercorre il regno e la vita di re Juan Carlos I. Alla guida del Paese nel passaggio dalla dittatura franchista alla monarchia parlamentare, Juan Carlos I è stato per molti anni considerato un vero e proprio eroe nazionale per aver trasformato la Spagna in un moderno stato europeo. Era di fatto il sovrano spagnolo più popolare della storia, rispettato a livello internazionale e dai sudditi e circondato da una moglie e da una famiglia amorevoli.

Poi, però, c’è stata la caduta. I dubbi sui suoi affari finanziari, il presunto coinvolgimento in casi di corruzione globale, la fatidica battuta di caccia in Botswana che ha rivelato la sua storia d’amore segreta extraconiugale con Corinna zu Sayn-Wittgenstein… Dopo che il suo regno è crollato come un castello di carte, Juan Carlos I è stato infine costretto ad abdicare nel 2014 ed è fuggito in esilio nel 2020.

L’avvincente documentario ripercorre l’intera vicenda avvalendosi anche di interviste esclusive ad amici intimi, giornalisti, sostenitori del Re e alla sua ex amante Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Tra gli intervistati ci sono anche l’ex agente dei servizi segreti José Manuel Villarejo, il biografo Jaime Peñafiel, l’ex presidente della banca Mario Conde e Philip Adkins, l’ex marito di Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

Le rivelazioni della docuserie su re Juan Carlos

La docuserie Sky Original è prodotta da Pedro Barbadillo e dal vincitore del Premio Grimme Christian Beetz, che ha anche creato la serie insieme ad Anne von Petersdorff e a Georg Tschurtschenthaler della Gebrüder Beetz Filmproduktion.

«Quando abbiamo iniziato a produrre questa serie investigativa sul re Juan Carlos I di Spagna, non eravamo consapevoli dell’entità e della portata dello scandalo reale, finanziario e politico», ha dichiarato Christian Beetz, coautore, produttore, Gebrueder beetz Filmproduktion. «Poco alla volta si è dipanata una rete di intrighi, avidità e giochi di potere, che affondano le loro radici nei circoli più alti della società spagnola e che ancora oggi sono protetti dal servizio segreto spagnolo CNI. È una storia straordinaria e che abbiamo cercato di raccontare senza timori o favori».

La docuserie su Juan Carlos I in streaming

In Italia la docuserie sarà trasmessa in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW dal 21 maggio alle 21.15.