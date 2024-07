Ogni 72 ore: la docuserie con Daniela Collu sulla violenza contro le donne

La conduttrice e autrice Daniela Collu (nota anche come Stazzitta) è il volto di una nuova docuserie dedicata ai femminicidi in Italia

Come e perché ci si ritrova in una relazione tossica e, nel peggiore dei casi, mortale? È questa la domanda a cui vuole provare a rispondere Ogni 72 ore – Storie di donne uccise da uomini, la docuserie con Daniela Collu (nota anche come Stazzitta) in arrivo dopo l’estate su Sky e in streaming su NOW e dedicata a sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne. La novità è stata annunciata da Sky a fine giugno in occasione della presentazione ufficiale della line-up della prossima stagione.

Cosa vuol dire Ogni 72 ore

Il titolo della docuserie, Ogni 72 ore, fa riferimento a un impressionante dato relativo ai femminicidi in Italia che da alcuni anni viene riportato dalla stampa: il numero di donne uccise da parenti o conoscenti maschi è così elevato da portare al verificarsi di un femminicidio ogni tre giorni (ovvero ogni 72 ore, appunto).

Secondo i dati riportati da Pagella Politica, nel 2021 i femminicidi in Italia sono stati 104, includendo 70 donne uccise dal compagno o ex compagno, 30 donne uccise da un altro parente e quattro uccise da conoscenti con un qualche tipo di legame affettivo. Il dato del 2021 non si discosta molto da quello degli anni precedenti: nel 2019 i femminicidi erano stati 101 e nel 2020 106.

Dal 1° gennaio al 19 novembre 2023, invece, ci sono stati 106 omicidi con vittime di sesso femminile: di questi, 87 sono avvenuti in ambito familiare o affettivo e 55 hanno visto il partner o ex partner nel ruolo di assassino.

Di cosa parla Ogni 72 ore con Daniela Collu

La docuserie Ogni 72 ore vuole raccontare il fenomeno dei femminicidi in Italia sottolineando il fatto che non si tratta di casi isolati, ma di un fenomeno dilagante e sistemico.

Alla base di questo tipo di omicidi, infatti, c’è una volontà di controllo da parte dell’uomo sulla donna, che viene messa in atto anche tramite la violenza fisica e psicologica, come dimostrano i casi di manipolazione, abuso emotivo e violenza economica.

L’accento sarà messo anche su come la società e i media raccontano i femminicidi. In genere, infatti, si parla delle vittime esclusivamente in funzione del ruolo che avevano nel contesto familiare (mamma, moglie, fidanzata…) e giustificando l’uccisione in modo subdolo: a provocare la violenza, rendendo l’omicidio quasi inevitabile, sarebbero raptus, gelosia, follia, passione…

Tramite approfondimenti e interviste, Ogni 72 ore si propone dunque di raccontare il tema dei femminicidi spostando l’attenzione dai carnefici alle vittime e indagando anche in che modo una relazione amorosa o affettiva può degenerare fino all’omicidio della donna.

Quando esce Ogni 72 ore con Daniela Collu

Ogni 72 ore – Storie di donne uccise da uomini esce a novembre 2024 in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW.

La data esatta non è ancora nota, ma presumibilmente sarà in concomitanza con il 25 novembre, data in cui si celebra la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne.