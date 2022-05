La fantastica signora Maisel 5: ci sarà Milo Ventimiglia

L’annuncio della presenza di Milo Ventimiglia nella quarta stagione della serie La fantastica signora Maisel (The Marvelous Mrs. Maisel, in originale) aveva suscitato un certo entusiasmo nei fan, molti dei quali erano però poi rimasti delusi nel vedere lo spazio effettivamente dedicato all’attore.

La comparsata di Milo Ventimiglia sarebbe tranquillamente potuta rimanere una parentesi simpatica della stagione uscita lo scorso febbraio su Prime Video… ma non sarà così. È stato recentemente annunciato, infatti, che l’attore tornerà sul set della quinta stagione di La fantastica Signora Maisel – che tra l’altro, come è stato dichiarato ormai da tempo, sarà la conclusione definitiva della storia di Midge Maisel. Ventimiglia, inoltre, ha recentemente messo un punto alla lunga e felice esperienza con This Is Us; quindi, è possibile che avrà più tempo da dedicare a The Marvelous Mrs. Maisel.

Quale ruolo ha Milo Ventimiglia nella serie

Nella quarta stagione di The Marvelous Mrs. Maisel Milo Ventimiglia aveva interpretato un affascinante e misterioso uomo (di lui non viene detto nemmeno il nome) che incontra ripetutamente Midge a Central Park.

I due passeggiano insieme e parlano, ma l’evidente tensione sessuale che li unisce si sfoga dopo qualche tempo in una focosa avventura a casa di lui. Avventura che finisce in modo tragicomico dato che, mentre Midge è ancora nuda nel letto dell’uomo, rientra improvvisamente la moglie (o ex moglie?) e si genera un litigio furioso, durante il quale Midge si defila. L’intera vicenda diventa ovviamente materiale di uno spettacolo comico di Maisel, che però genera qualche imbarazzo nel pubblico.

Cosa farà Milo Ventimiglia nella prossima stagione

I produttori esecutivi Amy Sherman Palladino e Daniel Palladino, che tra l’altro avevano già lavorato con Milo Ventimiglia in Una mamma per amica ed erano rimasti in contatto con lui, hanno dichiarato in un’intervista che la quinta stagione di La fantastica Signora Maisel mostrerà una “bella e ampia" parte della storia tra Midge e il personaggio interpretato da Ventimiglia, del quale sapremo anche il nome.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli su questo fronte, ma va detto che non tutti gli spettatori sono entusiasti di questo ritorno. Sicuramente non lo sono per niente coloro che speravano da tempo che Midge e Lenny finissero insieme. Un intimo avvicinamento tra i due è infine avvenuto al termine della quarta stagione: l’arrivo di Milo Ventimiglia sulla scena deve fare immaginare un ritorno di fiamma con la signora Maisel? La storia con Lenny finirà dunque prima ancora di nascere? Per conoscere le risposte, non resta che aspettare pazientemente l’arrivo della quinta stagione.