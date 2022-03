La lampada da giardino Ikea con speaker Bluetooth e Spotify

La bella stagione in arrivo ci porta a organizzare cene in balcone o, per chi ce l’ha, anche in giardino. E la tecnologia si rivela molto utile con i suoi device smart per illuminare e diffondere musica, come se fossimo in un raffinato dehors bar. Infatti, proprio con l’occhio rivolto ai prossimi mesi estivi, Ikea presenta una nuova lampada LED da esterno, non troppo grande (circa 18 cm di diametro) ma potente, con altoparlante BLuetooth integrato collegato a Spotify.

Tecnicamente VAPPEBY è un altoparlante Bluetooth per uso esterno con lampada incorporata ed è l’ideale per allestire feste in giardino e cene in terrazza. E fin qui quasi nulla di nuovo. Tranne che, grazie alla lampada, è possibile ascoltare facilmente le canzoni Spotify preferite. Il funzionamento è semplice: si collega dai propri device il software all’app Spotify e con un tap sul tasto dell’altoparlante inizieremo da subito a ascoltare la musica con suono a 360 gradi, il che significa che la musica viene ascoltata con qualità e chiarezza da qualsiasi angolazione, senza dover premere un solo tasto di qualunque altro terminale. Infatti, grazie alla funzionalità Spotify Tap possiamo riprendere l’ascolto della musica da dove eravamo rimasti con la semplice pressione del pulsante. O scegliere una nuova playlist. VAPPERBY inoltre è compatibile anche con altri servizi di musica in streaming, come ogni altro normale altoparlante Bluetooth. La durata della batteria, assicura IKEA, è di 12 ore.

VAPPEBY IKEA: prezzi e disponibilità

La lampada al momento è disponibile negli Stati Uniti, Spagna e Germania a un prezzo molto diverso. Non è stata ancora ufficializzata la vendita sul mercato italiano. Ma se prendiamo come punti di riferimento il mercato spagnolo, simile al nostro, troviamo la lampada VAPPEBY in vendita a 59 euro. Quindi, presumibilmente da noi potrebbe costare poco più o poco meno.

Le altre lampade smart di IKEA

La designer della lampada VAPPEBY è Sara Fager che ha progettato linee morbide e sinuose ideate per integrare due oggetti molto diversi tra di loro: una lampada a LED e un altoparlante bluetooth. Nel catalogo IKEA troviamo, almeno in Italia, altri prodotti simili: la linea delle lampade SYMFONISK che basano il loro funzionamento con wifi sull’app Sonos che collega l’altoparlante ai servizi audio streaming su iOS e Android per un suono a 180 gradi. Il prezzo però è più elevato: 169 euro, in Italia.