La migliore app 2022 per iPhone è l'anti Instagram

Apple ha annunciato i 16 vincitori dell’edizione 2022 degli App Store Awards, un premio che riconosce a app e giochi presenti sull’Apple Store una valenza educativa o di utilità per la comunicazione.

Tra le vincitrici spicca BeReal, app francese che propone un nuovo approccio di comunicazione basato sulla verità di uno scatto a cui non è possibile applicare filtri di bellezza, così come non si hanno followers e non è possibile lasciare like o cuoricini. Insomma un’app che è il contrario di Instagram, un ambiente in cui è la spontaneità a essere apprezzata.

BeReal vince gli App Store Awards di Apple

L’app BeReal attrae moltissimo i giovani della Generazione Z e i Millennials tanto che dal lancio avvenuto nel 2020 a oggi conta già 15 milioni di utenti attivi giornalieri e lo scorso settembre è stata valutata 600 milioni di dollari.

Il funzionamento di BeReal è spontaneo, semplice e efficace: è possibile postare una foto o un video una volta al giorno ma in orari decisi dalla piattaforma. L’app invia la notifica e a quel punto si hanno a disposizione due minuti per caricare e condividere l’immagine che può essere ripresa contemporaneamente sia dalla fotocamera frontale sia dalla fotocamera posteriore e che è inviata esattamente come scattata, senza filtri di bellezza.

Resta possibile pubblicare anche in altri momenti ma a quel punto si perde in visibilità. Possono commentare solo gli amici veri e dopo sarà sempre possibile cancellare la foto.

Tutti i vincitori degli App Store Awards 2022

Tra i vincitori delle varie categorie troviamo anche l’app per il fitness Gentler Streak, che aiuta a mantenere uno stile di vita sano bilanciando attività fisica e riposo; MacFamilyTree 10 che aiuta gli utenti a scoprire la propria genealogia o League of Legends Esports Manager che permette ai giocatori di gestire le leghe di esports più importanti al mondo.

La lista completa dei vincitori degli App Sore Awards 2022: