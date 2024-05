Come evitare di aprire le pubblicità delle app e giochi iOS

Ci sono alcuni trucchi da adottare per evitare di aprire le pubblicità dalle app e dai giochi su iOS, ecco come fare

Fonte foto: chainarong06 / Shutterstock.com

App e giochi su iPhone possono includere diverse pubblicità, con banner posizionati in una porzione dello schermo o anche mostrati a tutto schermo. Per evitare di aprire le pubblicità delle app e dei giochi su iOS è necessario ricorrere a una serie di accorgimenti, che possono migliorare l’esperienza d’uso, limitando o annullando la presenza delle pubblicità. Vediamo i dettagli.

Utilizzare la versione premium dell’app

Partiamo da un aspetto fin troppo spesso sottovalutato: molte app con pubblicità sono disponibili anche senza pubblicità, attivando un abbonamento oppure acquistando la versione a pagamento. Per togliere la pubblicità da app e giochi, quindi, può essere sufficiente attivare la versione premium dell’applicazione. Può essere una scelta molto utile per eliminare i fastidi della pubblicità dalle applicazioni che si utilizzano maggiormente durante una giornata. Questo è uno dei trucchi da seguire anche per rimuovere la pubblicità dalle app Android.

Attivare Apple Arcade

Per eliminare la pubblicità dai giochi è possibile attivare l’abbonamento Apple Arcade, dal costo di 6,99 euro al mese ma incluso anche nei servizi di Apple One. Con Apple Arcade è possibile accedere a un catalogo di oltre 200 giochi, tutti senza pubblicità oltre che senza acquisti da effettuare in gioco. Si tratta di un servizio ricco di applicazioni interessanti e che può rappresentare la soluzione giusta per giocare con iPhone senza dover fare i conti con la pubblicità. I giochi di Apple Arcade sono accessibili, con un unico abbonamento, anche su altri dispositivi Apple come iPad e Apple TV.

Usare Accesso guidato

Con iOS è possibile utilizzare la funzione Accesso Guidato per limitare l’uso del dispositivo a una sola app. In questo modo, le pubblicità presenti all’interno dell’app, se premute per sbaglio, non apriranno altre applicazioni. Per attivare questa funzione basta andare in Impostazioni > Accessibilità > Accesso Guidato. Completata l’attivazione, è possibile usare Accesso Guidato dopo aver aperto un’app.

Per entrare in modalità Accesso Guidato è sufficiente, all’interno dell’app che si sta utilizzando e per cui si vuole sfruttare questa funzione, premere per tre volte il tasto laterale. Per chi ha un iPhone con tasto Home frontale, invece, l’attivazione di Accesso Guidato avviene tramite la pressione ripetuta del tasto Home. È necessario premere tre volte questo tasto per poter entrare in modalità Accesso Guidato.

C’è anche la possibilità di richiedere a Siri l’attivazione di Accesso Guidato. Basta richiamare l’assistente e dire “Siri, attiva accesso guidato“. Per uscire da Accesso Guidato è sufficiente premere per tre volte il tasto utilizzato per l’attivazione della funzione. Una volta disattivata la modalità, il telefono tornerà a funzionare in modo normale. Accesso Guidato è disponibile, con le stesse modalità, anche su iPad.