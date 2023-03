La nuova serie comedy action con Schwarzenegger

Anche per Arnold Schwarzenegger, nonostante la sua lunga esperienza nel mondo dello spettacolo, c’è ancora qualche "prima volta" da vivere: in questo caso, la prima volta da protagonista in una serie tv! Dagli anni Settanta a oggi in realtà Schwarzenegger ha fatto qualche cameo e comparsata in alcune puntate di varie serie, ma non c’è dubbio che l’attore di Terminator sia diventato una star di Hollywood per i suoi innumerevoli film d’azione. La nuova serie Netflix Fubar, in arrivo fra alcune settimane in streaming, sarà quindi la sua prima volta da assoluto protagonista sul piccolo schermo.

Di cosa parla Fubar

Fubar è una serie comedy action creata e scritta da Nick Santora, già ideatore di Scorpion. Nel breve trailer diffuso di recente si vede Schwarzenegger fare ciò che gli riesce meglio: il duro. Si accende un sigaro con sguardo pensoso, cammina con pacata risolutezza lasciandosi alle spalle una spettacolare esplosione, spara con una pistola nascondendosi dietro alcune casse di legno, accelera in sella a una moto, sgomma su una macchina di lusso… e si prende pure un amichevole colpo sulle parti basse che lo lascia comicamente piegato dal dolore. Basta questa breve sequenza di scene, insomma, a dare bene l’idea del mix di azione e umorismo promesso dalla serie.

La trama ha per protagonista un padre e una figlia che a un certo punto scoprono di aver entrambi lavorato per anni, uno all’insaputa dell’altra, come agenti segreti della CIA. Costretti a collaborare come partner su una missione, ma improvvisamente consapevoli del fatto che in realtà non si conoscono per nulla, i due sono costretti a rifondare il loro rapporto oltre le menzogne che si sono a lungo raccontati per coprire i rispettivi lavori da agenti segreti.

«Fubar vi prenderà a calci nel sedere e vi farà ridere, e non solo per due ore. Avrete un’intera stagione», ha dichiarato Schwarzenegger, che è anche produttore esecutivo della serie.

Il cast di Fubar

I protagonisti di Fubar, nel ruolo del padre e della figlia che lavorano per la CIA, sono Arnold Schwarzenegger e Monica Barbaro, classe 1990 e già vista in Top Gun: Maverik.

Il cast di Fubar include inoltre Milan Carter, Gabriel Luna (noto per The Last of Us), Fortune Feimster (Kenan), Travis Van Winkle (You), Fabiana Udenio (Jane the Virgin) e Barbara Eve Harris (The Wilds). Ci sono inoltre Aparna Brielle (A.P. Bio), Andy Buckley (Avenue 5) e Jay Baruchel (The Moodys)

Quando esce Fubar

La serie Fubar è composta da otto episodi e sarà visibile in streaming su Netflix dal 25 maggio.