La nuova serie thriller con Eddie Redmayne

Sarà Eddie Redmayne il protagonista della serie thriller a sfondo storico Il giorno dello Sciacallo. Lo hanno annunciato pochi giorni fa Sky e Peacock. L’attore premio Oscar, noto soprattutto per The Good Nurse, Il processo ai Chicago 7 e La teoria del tutto, è anche produttore esecutivo. La serie sarà una rivisitazione contemporanea del thriller omonimo scritto da Frederick Forsyth, dal quale nel 1973 è stato tratto l’adattamento cinematografico firmato dalla Universal Pictures.

La trama di Il giorno dello Sciacallo

Il romanzo Il giorno dello Sciacallo, pubblicato nel 1971, è ambientato negli anni Sessanta dopo la fine del dominio coloniale francese in Algeria. Il colonnello Marc Rodin, che dirige le operazioni dell’Organisation armée secrète (OAS), contatta un killer professionista (soprannominato lo Sciacallo) e lo incarica di uccidere il presidente francese Charles de Gaulle. Un investigatore della polizia, Claude Lebel, si mette sulle tracce del sicario con l’obiettivo di fermarlo. Ne nasce una caccia all’uomo ad alta tensione che coinvolge più Paesi.

Come era già stato annunciato in passato, la serie Il giorno dello Sciacallo resterà fedele al Dna dell’opera: al centro della trama ci saranno sempre l’avvincente caccia all’uomo internazionale e le tante e affascinanti sfaccettature psicologiche del protagonista, un "antieroe" per eccellenza. La storia, però, sarà proposta dopo un’innovativa rivisitazione e calata in un contesto geopolitico più attuale.

Cosa sappiamo de Il giorno dello Sciacallo

Lo sceneggiatore e scrittore irlandese Ronan Bennett sarà autore, scrittore e showrunner della serie Il giorno dello sciacallo. Alla regia ci sarà invece Brian Kirk, già noto per Game of Thrones, Luther, Boardwalk Empire e 21 Bridges.

«Siamo entusiasti di dare vita al remake di Ronan Bennett dell’iconico thriller di Forsyth nel complesso mondo in cui viviamo oggi e siamo incredibilmente fortunati ad avere un attore del calibro di Eddie che interpreterà il nostro Sciacallo», ha dichiarato Gareth Neame, Managing Director & Executive Producer at Carnival Films.

La serie è prodotta da Carnival Films, parte di Universal International Studios, una divisione di Universal Studio Group. È stata commissionata da Sky e Peacock. Gareth Neame e Nigel Marchant sono produttori esecutivi per Carnival Films, mentre Frederick Forsyth, autore del romanzo che ispira la serie, sarà consulente di produzione.

Quando esce Il giorno dello Sciacallo?

È ancora troppo presto per conoscere la data di uscita della serie, che in Italia sarà disponibile su Sky e in streaming solo su NOW. La produzione inizierà quest’anno.