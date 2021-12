La nuova Smart TV LG OLED con gli speaker mobili sembra un quadro

LG ha presentato una Smart TV di lusso, 65ART90, una novità che va ad inserirsi nella gamma OLED evo Object Collection. Un “oggetto da collezione" a tradurre letteralmente le parole di LG, che ha anche utilizzato la definizione art object design, ossia un oggetto artistico di design. Insomma, LG non ha utilizzato mezze misure nel definire la gamma di prodotti nella quale si integra perfettamente il nuovo 65ART90.

Del resto si tratta di un prodotto sul quale i progettisti non hanno lesinato in termini di materiali. LG 65ART90 è caratterizzata da una cornice metallica che consente di sistemarla a pavimento, di poggiarla alla parete oppure di fissarla esattamente come si farebbe con qualsiasi altra Smart TV. Insomma, elemento di design “prezioso" sì, ma allo stesso tempo funzionale all’installazione più conveniente nell’ambiente di destinazione. Sotto lo schermo vero e proprio c’è il secondo elemento che differenzia LG 65ART90 dalla concorrenza: un sistema di altoparlanti 4.2 da ben 80 watt di potenza sonora, il tutto “nascosto" dietro un pannello in tessuto Kvadrat, per intenderci lo stesso utilizzato sulle TV arrotolabili.

Il meccanismo a scorrimento di design

Già così, con la copertura in beige, verde, o color sequoia, la Smart TV di lusso di LG sarebbe abbastanza esclusiva, ma i progettisti sono andati oltre.

La copertura infatti è provvista di un meccanismo motorizzato che permette di spostarla verso l’alto fino a sovrapporsi allo schermo quando non è utilizzato. Sovrapporsi ma non del tutto, perché viene lasciata scoperta una piccola porzione dello stesso che consente di tenere a vista le informazioni “essenziali" che più si vuole avere a portata d’occhio, come ad esempio data e ora o le previsioni del tempo, o ancora delle informazioni correlate al brano musicale che eventualmente si decide di ascoltare.

Quando il cliente richiama all’azione la Smart TV di lusso di LG, il meccanismo motorizzato fa scorrere verso il basso il pannello in Kvadrat con gli altoparlanti per liberare alla vista lo schermo da 65 pollici. È evidente insomma che il nuovo Smart TV LG 65ART90 è più di un semplice televisore, ma anche l’oggetto di arredamento potenzialmente ideale per qualsiasi ambiente.

Caratteristiche e prezzi

Sul piano tecnico – perché LG 65ART90, per quanto affascinante e funzionale, resta pur sempre un televisore – , si tratta di una Smart TV con pannello OLED evo a 10 bit da 65 pollici di diagonale, con risoluzione 4K Ultra HD con frequenza di aggiornamento a 100 / 120 Hz. Possiede il chip Alfa 9 Gen4 AI Processor abbinato a specifiche tecniche di primo piano: supporto ad HDR10, HLG, Dolby Vision e Dolby Vision IQ, tecnologia OLED Motion Pro che ottimizza le immagini in rapido movimento e il sistema operativo webOS 6.0.

Dal punto di vista degli ingressi non manca nulla: ci sono quattro HDMI 2.1, tutti quanti capaci di condurre il segnale in 4K Ultra HD a 120 Hz. Per il momento la disponibilità di LG 65ART90 è limitata alla Corea del Sud dov’è proposto per l’equivalente di circa 7.500 euro. Attendiamo di capire se arriverà anche in Europa, dove comunque possiamo attenderci prezzi superiori a causa di tasse e costi di logistica.