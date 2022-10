La nuova Smart TV MicroLED di LG è arrivata: è gigante

Presentato lo scorso maggio all’evento Integrated Systems Europe (ISE) 2022 di Barcellona, la colossale Smart TV LG Magnit 4K da 136 pollici con tecnologia Micro LED debutta nel mercato consumer statunitense.

Prodotto chiaramente di categoria "luxury", questa Smart TV è destinato a chi vuole in casa uno schermo da home theatre di altissimo livello e non ha problemi di portafoglio.

LG Magnit 4K : caratteristiche tecniche

La Smart TV LG Magnit 4K da 136 pollici ha a bordo il processore AI Alpha 9 di LG che elabora gli algoritmi di deep learning per ridurre il rumore video, ottimizzare la saturazione e il contrasto, ridurre gli artefatti nelle immagini in movimento veloce, migliora la chiarezza e la leggibilità di volti e testo grazie al sensore di luce ambientale che consente di regolare la luminosità e la mappatura dei toni per mantenere un aspetto ottimale in condizioni di illuminazione variabili.

Il pannello MicroLED di LG Magnit 4K ha una luminosità elevatissima (2.000 nit) ed è formato da milioni di singoli diodi che si spengono completamente nel caso del colore nero e ciò contribuisce a creare dei contrasti ben definiti e permette di mostrare il cosiddetto "nero assoluto", tipico dei TV con tecnologia OLED. La frequenza di aggiornamento è di 120 Hz.

La piattaforma software è la webOS di LG, per la quale sono disponibili le app più popolari per o streaming, da Netflix, ad Amazon Prime Video e Disney+.

LG Magnit 4K: disponibilità e prezzo

Il display LG Magnit 4K è disponibile negli Stati Uniti solo presso alcuni rivenditori selezionati. Non è stato reso noto il prezzo che sarà certamente stellare: per conoscerlo è necessario contattare un rivenditore e ottenere una quotazione, che include anche trasporto e montaggio.

Grazie alla collaborazione con la danese Bang & Olufsen, LG Magnit 4K viene viene proposto in bundle con il sistema Beolab 90, che da solo ha un prezzo di ben 105 mila euro.