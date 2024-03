LG OLED 2024: modelli e prezzi in arrivo in Italia

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: LG

LG ha presentato ufficialmente le nuovissime smart TV con schermi OLED in arrivo nel corso del 2024, mostrando al pubblico il prossimo entry-level della serie B4, gli apparecchi di fascia alta della serie C4 e i veri top di gamma della serie G4 a cui farà seguito più avanti anche la serie M4.

Una buona varietà di prodotti pronti a rendere la gamma OLED molto più completa e molto più abbordabile, con l’introduzione di dispositivi dai prezzi più accessibili, sviluppati per garantire comunque una resa visiva di altissima qualità.

LG Serie B4: scheda tecnica e prezzo

Il nuovo televisore con schermo OLED entry level prende il nome di B4 e ha in dotazione un processore a8 4K AI Processor che, secondo le dichiarazioni dell’azienda produttrice, garantisce molta più potenza e molte funzionalità che prima erano esclusiva dei modelli top di gamma, come la gestione di quattro ingressi HDMI 2.1, ad esempio.

Per quanto riguarda lo schermo, i televisori della serie B4 saranno disponibili nei tagli 55, 65 e 77 pollici e avranno un pannello con refresh rate a 120 Hz.

Tra le altre caratteristiche, anche la compatibilità con il Variable Refresh Rate, per adattare il refresh rate del televisore a quello del gioco in riproduzione; AMD Freesync Premium e NVIDIA G-Sync, per sincronizzare il refresh rate del televisore con il frame rate delle schede AMD e NVIDIA; funzioni di upscaling basate su Deep Learning, per migliorare la riproduzione delle immagini.

Sul fronte dell’audio i TV della serie B4 saranno compatibili con i formati Dolby Vision e Dolby Atmos oltre che con le funzionalità WOWCAST da utilizzare per il collegamento wireless delle soundbar LG e WOW Orchestra, per l’utilizzo combinato della soundbar e degli speaker della TV.

I televisori della gamma B4 saranno disponibili tra qualche settimana, a questi prezzi:

LG B4 – 55 pollici: 1.899 euro

LG B4 – 65 pollici: 2.799 euro

LG B4 – 77 pollici: 4.299 euro

LG Serie C4: scheda tecnica e prezzo

Per la serie C4 LG ha optato per un processore più potente l’a9 4K AI Processor di settima generazione che porterà funzioni molto più sofisticate, come ad esempio un upscaling AI decisamente migliore rispetto al passato che sarà in grado di riconoscere i vari oggetti nell’inquadratura e processarli separatamente rispetto allo sfondo, così da garantire una migliore resa visiva.

Le dimensioni disponibili, invece, sono: 42, 48, 55, 65, 77 e 83 pollici, con l’azienda sudcoreana che porterà sul mercato una gamma di televisori di fascia intermedia decisamente variegata, pronta ad assolvere a tutte le esigenze in termini di spazio e, chiaramente, orientata verso prezzi ben differenti.

Il pannello ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz ma, per la prima volta in questa fascia di prezzo, si arriva anche a 144 Hz con risoluzione 4K ma solamente se si utilizza la TV con un PC da gaming.

Oltre a questo troviamo la tecnologia MLA (micro lens array) che arriva fino al modello da 83 pollici; parliamo di un sistema che utilizza milioni di lenti microscopiche posizionate sopra il pannello per riflettere la luce e migliorarne la luminosità

Anche i televisori della gamma C4 saranno disponibili tra qualche settimana, al prezzo suggerito di:

LG C4 – 42 pollici: 1.699 euro

LG C4 – 48 pollici: 1.799 euro

LG C4 – 55 pollici: 2.399 euro

LG C4 – 65 pollici; 3.199 euro

LG C4 – 77 pollici: 4.599 euro

LG C4 – 83 pollici: 7.299 euro

LG Serie G4 e M4: scheda tecnica e prezzo

I televisori della serie G4 rappresentano i modelli più completi tra quelli proposti da LG e arriveranno sul mercato con un nuovo processore e un pannello OLED di migliore qualità.

Altra novità interessante è che per i modelli da 55 e 65 pollici sarà disponibile una versione con un piedistallo completamente ridisegnato, un accessorio che tuttavia dovrà essere acquistato in bundle col televisore e non sarà disponibile separatamente.

Per quanto riguarda le dimensioni, questi televisori saranno disponibili nei tagli 55, 65, 77, 83 e 97 pollici con i nuovissimi pannelli META 2.0 che sfrutteranno la tecnologia MLA+ che migliora nettamente la luminosità degli schermi OLED.

Inoltre grazie ai sofisticati algoritmi sviluppati da LG noti come Brightness Booster Max, i prodotti della serie G4 sono circa il 70% più luminosi di quelli della serie B4.

L’altra grande novità è il nuovo processore a11 4K AI Processor, che stando sempre alle dichiarazioni di LG offre un notevole incremento delle performance, soprattutto per quanto riguarda le funzioni basate sull’intelligenza artificiale.

A beneficiarne sarà, ad esempio, la modalità AI Picture Pro che ottiene parecchie novità come un nuovo algoritmo di upscaling basato su Deep Learning in grado di riconoscere i soggetti delle inquadrature, processandoli singolarmente e migliorandone la resa visiva.

Arriva anche la funzione AI Director Processing che riconosce la palette di colori nei contenuti in riproduzione e migliora l’immagine secondo le disposizioni del direttore della fotografia.

Per quanto riguarda la serie M4, invece, arriverà prossimamente e sarà speculare alla serie G4, ma con tutta l’elettronica posizionata in un box esterno wireless che potrà trasmettere allo schermo contenuti non compressi in 4K fino a 144 Hz. La serie M4 sarà disponibile nei tagli da 65, 77, 83 e 97 pollici.

La serie LG G4 arriverà sul mercato prossimamente mentre per la serie M4 sarà necessario attendere ancora qualche mese. Il prezzo suggerito è di: