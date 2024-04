La nuova tendenza: Smart Tv giganti, ma low cost

Agli italiani piacciono le Smart TV, è noto a tutti, e si sa anche che il formato più desiderato è oggi quello da 50-55 pollici: né troppo piccolo, né troppo grande, sta bene nella maggior parte dei salotti, ci permette di vedere bene i programmi anche da alcuni metri di distanza e, soprattutto, le TV con questa diagonale di solito hanno il miglior rapporto qualità-prezzo.

Questa preferenza, però, potrebbe presto cambiare perché dagli USA è in arrivo una nuova tendenza: negli States si sta per aprire il nuovo mercato delle maxi TV low cost, modelli dalla diagonale molto grande, ma dal prezzo molto basso rispetto alla media del mercato. Quanto basso? Per 86 pollici bastano 999 dollari.

Vizio V4K86C-0804 a 999 dollari

La Smart TV di cui stiamo parlando è la Vizio V4K86C-0804. Si tratta di un modello 4K da 86 pollici, destinato al pubblico generalista e poco esperto perché, a parte la diagonale “premium“, la scheda tecnica è tutta da TV di fascia medio-bassa.

Il pannello è un LCD di tipo IPS, con illuminazione diretta ma senza local dimming (cosa che avrà un impatto pesante anche sui consumi). Nessuna tecnologia di miglioramento dei colori dei pixel, ma c’è la gamma dinamica elevata con i formati HLG, HDR10, HDR10+ e Dolby Vision.

Il refresh rate è il minimo sindacale, per il 2024: 60 Hz a 4K, che salgono a 120 Hz solo in modalità gaming ma con risoluzione Full HD. Sempre per i gamer c’è la compatibilità con le tecnologie VRR e LLM.

L’audio è compatibile con il DTS Virtual:X, ma non con Dolby Audio, mentre le connessioni disponibili sono tre HDMI 2.1, il WiFi 6 e il Bluetooth 5.3. Il sistema operativo è lo SmartCast di Vizio.

Chi è Vizio

Vizio è un brand poco noto in Europa, ma ha un fatturato di oltre 2 miliardi di dollari e nel mondo vende quasi 5 milioni di Smart TV ogni anno, un numero simile a quelli di Philips-AOC e Sharp. Le Smart TV Vizio hanno un proprio sistema operativo proprietario, chiamato SmartCast, con una propria piattaforma pubblicitaria al suo interno.

Tutto ciò ci aiuta a capire per quale motivo, il 20 febbraio 2024, il colosso americano della grande distribuzione Walmart ha annunciato che comprerà Vizio per 2,3 miliardi di dollari.

Ciò vuol dire che la nuova Smart TV Vizio V4K86C-0804 da 999 dollari sarà venduta anche negli oltre 10 mila negozi Walmart, che sarà probabilmente oggetto di promozioni speciali e che, di conseguenza, sarà molto probabilmente un successo.

TV giganti anche in Europa?

La mossa di Vizio è chiarissima: puntare sull’effetto “Wow“ che fa una televisione da 86 pollici quando la vedi dal vivo, anche se non è un’ottima televisione. Le dimensioni, in questo caso, contano e la quantità vale più della qualità.

Un ragionamento che l’amante dell’home cinema fatto bene, di sicuro, non condividerà mai. Ma la stragrande maggioranza dei consumatori sì: il telespettatore medio americano, se ha lo spazio in casa e i soldi nella carta di credito, una TV da 86 pollici a 999 dollari la compra al volo.

Sarà così anche in Europa? Difficile rispondere, anche per questioni di spazio in casa: una Smart TV da 86 pollici ha una diagonale di circa 2 metri e non si piazza facilmente in un salotto piccolo. Anche perché per guardarla comodamente bisogna mettersi ad almeno 3 metri di distanza.