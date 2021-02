La PlayStation 5 da mezzo milione di dollari fatta con 4 kg d'oro

Quando è stato annunciato il prezzo ufficiale della PlayStation 5 in molti hanno pensato che 500 euro fossero troppi per una console da gioco, per quanto “next gen“. Ora, però, i 499 euro chiesti da Sony per la PS5 sembrano spiccioli in confronto ai 499.000 dollari chiesti da Caviar per la versione di lusso della console.

L’ormai noto produttore russo di dispositivi elettronici “customizzati” di extra lusso, infatti, aveva annunciato un’edizione limitata della PS5 ancor prima del lancio ufficiale della console e ha mantenuto la promessa: si chiama PS5 Golden Rock e, come dice il nome, è fatta in oro e sembra una roccia. O una pepita, se preferite. Ma la sostanza non cambia: è una PS5 con le due cover letteralmente piene di oro 18 carati, per un peso totale di quasi 4,5 chili di metallo prezioso. Caviar la produce in edizione limitata, anzi limitatissima: solo 9 esemplari disponibili per la console più cara di sempre.

PS5 Caviar Golden Rock: come è fatta

Come ha già fatto in passato con altri dispositivi elettronici, anche questa volta Caviar non ha toccato nulla dell’elettronica interna della PS5, limitandosi alle cover e alla parte estetica.

A differenza di altri dispositivi già realizzati, come l’iPhone 12 Pro da 24 mila dollari, l’iPhone 11 fatto con i pezzi del Titanic da 8.500 dollari o il Samsung Galaxy Fold in versione Games of Thrones da 7 mila dollari, per la PS5 Golden Rock Caviar ha scelto un design poco elaborato puntando tutto sul materiale: l’oro massiccio 18 carati.

Alle due cover in oro la personalizzazione di Caviar aggiunge anche il controller DualSense foderato in pelle di coccodrillo, che rende il dispositivo completamente di colore scuro. Completano la customizzazione i loghi di Caviar sparsi un po’ ovunque sulla console.

PS5 Caviar: le versioni Carbon e Alligator

Per chi non potesse permettersi di spendere mezzo milione di dollari per giocare alla PlayStation, ma non vuole comunque rinunciare a distinguersi dal gamer qualunque, Caviar mette anche a disposizione altri due modelli di PS5 molto più “abbordabili“.

Si tratta della PS5 Carbon, in carbonio e in edizione limitata a 99 pezzi, e della PS5 Alligator, in pelle nera di alligatore e in serie limitata a 99 pezzi. I prezzi di queste due console sono, rispettivamente, di 5.830 dollari e 8.140 dollari.