La Ruota del Tempo, nuove aggiunte al cast della stagione 3

Fonte foto: Jan Thijs/Prime Video

Sta per tornare su Prime Video con la terza stagione La ruota del tempo, serie fantasy co-prodotta da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios. Tratta dai romanzi di Robert Jordan, la serie tv ha come protagonista un adolescente di umili origini, Rand al’Thor, che scopre di essere il "drago rinato", una pericolosa figura che può cambiare per sempre il destino del mondo. Tra i protagonisti ci sono Rosamund Pike (già in Saltburn, Gone Girl), Daniel Henney (Criminal Minds) e Josha Stradowski (Gran Turismo).

Cosa aspettarsi da La ruota del tempo 3: trama e cast

Nel cast di La ruota del tempo, oltre agli interpreti già citati, ci sono Zoë Robins (già in Power Rangers Ninja Steel) nel ruolo di Nynaeve al’Meara, Madeleine Madden in quello di Egwene al’Vere, Marcus Rutherford in quello di Perrin Aybara e Dónal Finn (Rogue Heroes) in quello di Mat Cauthon.

Completano il cast Ceara Coveney (già in Young Wallander), Kate Fleetwood (Harlots), Natasha O’Keeffe (Peaky Blinders), Ayoola Smart (Killing Eve), Kae Alexander (Game of Thrones) e Shohreh Aghdashloo (House of Saddam, The Penguin).

Per quanto riguarda la trama dei nuovi episodi, dopo aver sconfitto Ishamael alla fine della seconda stagione, Rand si riunisce con i suoi amici a Falme e viene dichiarato il Drago Rinato.

Nella terza stagione le minacce contro la Luce aumentano: la Torre Bianca è divisa, l’Ajah Nera fugge, i vecchi nemici tornano ai Fiumi Gemelli e i Reietti rimasti sono sulle tracce del Drago… In particolare, nelle nuove puntate sarà il rapporto tra Lanfear e Rand a segnare per entrambi una scelta cruciale tra la Luce e l’Oscurità.

Mentre il suo potere si intensifica, Rand diventa sempre più irriconoscibile per le sue alleate. Moiraine ed Egwene devono dunque lavorare insieme affinché il Drago non si trasformi definitivamente nell’Oscurità.

La ruota del tempo 3: chi c’è di nuovo nel cast

Le new entry nel cast di La Ruota del Tempo stagione 3 sono Olivia Williams, Luke Fetherston, Callum Kerr e Nuno Lopes.

I quattro presteranno il volto ai membri della famiglia reale di Andor, il regno più popoloso e influente del continente. Williams (già nota per The Crown) interpreta la regina Morgase Trakand. Morgase non ha ereditato il trono, ma l’ha ottenuto con una guerra violenta scatenata dopo che è rimasta esclusa dalla successione.

Fetherston (Doctor Who, Big Mood) è invece Lord Gawyn della Casa di Trakand. Fratello di Galad e Elayne, il principe è noto per il suo fascino e le sue abilità sul campo di battaglia.

Kerr (già in Hollyoaks e Monarch) interpreta Lord Galad della Casa di Trakand. Principe di Andor, fratello maggiore di Gawyn ed Elayne, nonostante sia il primogenito non è l’erede al trono, perché Andor è un matriarcato.

Lopes (già in White Lines e The New Look) infine veste i panni di Lord Gaebril, il consorte di Morgase. Amante e consigliere, assiste la regina nelle sue scelte politiche e militari.

Quando esce La ruota del tempo stagione 3

La terza stagione di La ruota del tempo esce il 13 marzo 2025 su Prime Video.