Che cos'è Jungle e chi dovrebbe vederlo

È la scena musicale rap, grime e drill britannica a fare da filo conduttore alle tante e diverse storie raccontate in Jungle, la nuova serie di Prime Video in arrivo sulla piattaforma di streaming fra pochi giorni.

Da non confondere con l’omonimo film del 2017 già disponibile su Prime Video, la serie originale Jungle è un mix tra musica e dialoghi, con un tocco di dramma e l’obiettivo dichiarato di riflettere, con una narrazione fresca e autentica, la complessità del Regno Unito di oggi.

Drill e grime: cosa vuol dire?

Mentre il rap è un genere musicale più noto, il grime è nato a Londra solo agli inizi del Duemila che fa parte della electronic dance music. Il drill, invece, è un sotto genere della musica trap nato a Chicago negli anni Duemila.

Di cosa parla Jungle

Jungle, che è composta da sei episodi, segue le vite di alcuni estranei a Londra: ognuno è alle prese con le proprie difficoltà, ma in comune hanno sempre un legame con la musica rap e drill.

Questo genere musicale affonda le sue radici in un mondo spesso nascosto e sconosciuto a chi non ne fa parte, ma questa serie si propone anche di fornire una nuova prospettiva su questo contesto sociale dove vige un’unica regola: solo il più forte sopravvive.

Mentre le loro storie personali vengono portate gradualmente alla luce, i personaggi della serie arriveranno inevitabilmente alla conclusione che dovranno sempre pagare le conseguenze delle loro azioni, anche delle più piccole.

La fotografia e la scenografia della serie sono notevoli e creano un racconto coinvolgente e multiforme, in cui la Londra di oggi emerge come una città fuori dal tempo.

Gli artisti di Jungle

Proponendosi come unione tra dialogo e musica, in Jungle non potevano ovviamente mancare alcuni dei migliori artisti drill e rap britannici: nella serie si vedranno infatti Tinie Tempah, Big Narstie, Unknown T, Jordan McCann, Jaykae, IAMDDB, Double Lz, Bandokay, M24 e altri ancora.

Prodotta da Nothing Lost., la serie è creata da Junior Okoli e Chas Appeti, che sono anche produttori esecutivi. Georgia Brown, direttrice di European Amazon Originals per Prime Video, aveva dichiarato in una nota stampa di essere «molto emozionata» all’idea di lavorare con Nothing Lost su un progetto originale così innovativo e unico.

Brown ha aggiunto: «Jungle farà luce sulla straordinaria creatività delle scene drill, grime e rap del Regno Unito e, si spera, consentirà a un variegato gruppo di narratori britannici di creare contenuti accattivanti che riflettano la diversità del Regno Unito di oggi».

Quando e dove vedere Jungle

Jungle è disponibile su Prime Video, in versione originale e sottotitolata, dal 30 settembre 2022.

