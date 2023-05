La Smart TV ci spia? La risposta di Google

Ha destato molto allarme il report pubblicato nei giorni scorsi dalla società di cyber sicurezza Trend Micro in cui si afferma che, in giro per il mondo, ci sarebbero non meno di 8 milioni di dispositivi infetti da uno spyware, un virus informatico che traccia il comportamento dell’utente. Dispositivi tra i quali ci sono anche Smart TV e TV Box Android, in entrambi i casi di fascia bassa.

La notizia ha fatto il giro del mondo ed è arrivata ai piani alti del Googleplex, la sede principale di Google a Mountain View. Tanto che, seppur inserita e quasi nascosta in una pagina del supporto online di Android TV, è arrivata una risposta ufficiale sulla questione. Risposta che precisa come stanno le cose, ma non smentisce i fatti.

La TV ci spia? Cosa dice Trend Micro

Il report di Trend Micro ha messo in luce la presenza di codice pericoloso all’interno del firmware di oltre 8 milioni di dispositivi tra smartphone, smartwatch, Smart TV e TV Box Android.

Il firmware è il software di base di un dispositivo, quello che permette al device di avviarsi ed eseguire le operazioni di base, come caricare il sistema operativo. Se il firmware è infetto è un grosso problema, perché il virus si carica prima dell’eventuale antivirus e può bloccarlo.

Trend Micro, in particolare, ha individuato un’azienda che sviluppa firmware con all’interno del codice che rastrella dati sul comportamento dell’utente e li invia ad un server remoto. Di fatto è uno spyware, ma può diventare anche di più perché tale codice è in grado di scaricare altro software dal server.

Secondo Trend Micro questi firmware infetti sono usati da almeno 50 brand low cost e sono già presenti su oltre 8,9 milioni di dispositivi, in gran parte in Asia.

La risposta di Google

La risposta di Google a questa notizia allarmante è arrivata tramite un post sull’help online di Android TV. Un posto dove in pochi vanno a guardare, non certo il New York Times. Ma almeno è una risposta onesta e che spiega come stanno le cose.

Le cose stanno così: è tutto vero, ci sono milioni di dispositivi infetti e pericolosi in giro per il mondo, ma non è colpa di Google. Questi dispositivi, infatti, non usano la versione ufficiale di Android TV ma una versione open source. Tutti gli eventuali loghi di Android TV mostrati sulla televisione sono dunque illegittimi e il produttore non potrebbe usarli.

Se la TV (o il TV Box) usa Android TV ufficiale, invece, il problema non si pone: su Android TV ufficiale è infatti installato di default (e non si può disinstallare) anche Play Protect, che è lo strumento creato da Google per proteggere i dispositivi Android impedendo l’installazione di app pericolose e permettendo la disinstallazione automatica di quelle che si sono rivelate pericolose successivamente alla pubblicazione.

Come sapere se la propria TV è a rischio

Google ha anche pubblicato due suggerimenti per capire se la propria Smart TV potrebbe essere tra quelle pericolose, perché usa una versione non ufficiale di Android TV.

Il primo suggerimento è quello di cercare il marchio dei proprio Smart TV o TV Box nell’elenco dei partner ufficiali di Google per Android TV. L’elenco è molto lungo, ma non è completo:

1und1

3BB

Aconatic

ACT

Agile TV (Masmovil)

Airtel

AirTV

Aiwa

Akino

Allente

ANAM

Anker

Arrow Modern Future Company

ASANZO

Asianet

Asus

AT&T TV

Atria Convergence Technologies Limited

Ayonz

Bauhn

Beeline

BenQ

Binge

Blaupunkt

BOE Technology Group Co., Ltd.

Bouygues Telecom

Casper

CCC

Cellcom TV

CG

Changhong

Chimei

China Network Systems

CHiQ

CMHK

Com Hem

Condor Electronics

Cosmote GR

D’LIVE

d2h

Deutsche Telekom

Dialog Television

DIRECTV

DISH Business

Dish TV

DishTV

DNA

Dom.ru

DW SUMMUS

Eko

Elsys

Ematic

Engel

ENGLAON TELEVISION

ENTV

EPSON

ERGO

ESTLA

Euskaltel

Evvoli

Flipkart

Formovie

Foxconn

Foxtel

FPT Play

Free

FRONTiiR

Funai

Get

Globe Telecom

Haier

Hansung

Hathway

Hisense

HORIZON

iFFalcon

INFINITON

Infinix

infomir

Innos

Iriver

Itel

J:COM

JBL

JDS

Jooyon

JVC

Kbro

KDDI

KIVI

KODAK

Kogan.com

KOODA

KT

KT SkyLife

KTC

LG HelloVision

Linknet

Linsar

Lloyd (A Havells Brand)

LMT

LUCOMS

Makedonski Telekom

Marcel

MarQ

Mauritius Telecom

Mediabox

MEO

Micromax

MNC

MobiCom

Motorola

MTS

MyBox

nc+ PL

Net+

NETTV

Nokia

NTT Docomo

NVIDIA

OnePlus

Ooredoo

Orange

Panasonic

Partner TV

PCCW

Philips

PIXELA

Play

Polaroid

Polytron

PRISM Korea

Proximus

Quickline AG

R

RCA

RFL Electronics Ltd

Robi Axiata Limited

Safaricom

Sanyo

SaskTel

Saudi Telecom Company

Sceptre Inc.

Seiki

SFR

Sharp Corporation

Singer Bangladesh Limited

SK broadband

Sky Switzerland

Skyworth

Slovak Telekom

SMARTEVER

SONIQ Australia

Sony

Starhub (SG)

STINGTV

Stofa

Stream System

Syinix

T-Mobile Czech Republic

T-Mobile Polska S.A

Tata Sky

TBC

tbroad

TCL

Telecable

Telecom Italia

Telekom Malaysia

Telenet

Telkom Indonesia

Telkom ZA

Telus

Tempo (Aust) Pty Limited

TESLA

theham

THOMSON

top MSO

TOSHIBA

TPV (Philips EMEA)

Transvision

TRUE

Truvii

Turbo-X

TV UP

TVB

UMAX

United Group

United RS

Vectra PL

Vestel (Toshiba EU)

Videostrong

Viettel

VinSmart

Vista Electronics Ltd.

Vodafone

Vodafone – GmbH

Vodafone KDG

Vodafone QA

Vu Televisions

Walton

WIND Hellas

Witooth

XGIMI Technology

Xiaomi

XL

Youfone

Youin

Il secondo suggerimento è quello di verificare se la propria TV è certificata Google Play Protect oppure no. Per farlo bisogna entrare nel menu smart della TV, aprire l’app di Google Play e poi aprire il proprio profilo (di solito bisogna fare clic in alto a destra).

A questo punto possiamo andare su Impostazioni > Informazioni e scoprire se la Smart TV è certificata Play Protect oppure no. Se non lo è, allora potrebbe essere una di quelle infette e, a questo punto, la cosa migliore da fare è scollegarla da Internet e usarla come una TV non smart.