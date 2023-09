La trama del nuovo film di fantascienza Awareness

Fonte foto: Amazon Studios

La realtà è un’illusione. È questa la premessa dell’attessissimo film di fantascienza Original spagnolo Awareness, in arrivo fra pochi giorni su Prime Video. Ed è una premessa decisamente adeguata, dato che il protagonista della storia è un giovane che ha la capacità di generare illusioni visive e manipolare le menti altrui. Scritto da Ivan Ledesma e Daniel Benmayor, che è anche il regista, il film è stato girato in Catalogna, a Madrid e in Castilla y León. Benmayor è noto per essere già stato dietro la cinepresa in Xtremo, Tracers, Bruc.

Il cast di Awareness

Il film Awareness è prodotto da Federation Spain, con la guida di Juan Solá e Nacho Manubens, con Mark Albela nel ruolo di executive producer e Daniel Benmayor nel ruolo di producer.

Nel cast ci sono Carlos Scholz nei panni del protagonista Ian (già visto in Toy Boy e Feria – La luce più scura), María Pedraza nelle vesti di Esther (l’attrice è nota, ad esempio, per Toy Boy ed Élite), Óscar Jaenada (Operación Marea Negra, Hernán) e Lela Loren (American Gods e Altered Carbon) che sarà invece Adriana. Secondo quanto dichiarato da Pedraza in un’intervista, Esther è «l’altro lato di Ian, il lato più esplosivo e impulsivo, il più feroce». Loren ha invece raccontato di essere stata una scienziata prima di fare l’attrice e che nel suo personaggio, Adriana, c’è molto di questo suo background personale.

Tra i protagonisti del film c’è anche Pedro Alonso, che ha già recitato in El ministerio del tiempo e in La Casa di Carta nel ruolo dell’abile e libertino Berlino. L’attore spagnolo è anche il protagonista dello spin-off Berlino, in uscita su Netflix il prossimo 29 dicembre.

La trama di Awareness

La trama del film Awareness, di genere fantascientifico, riserva anche diverse sequenze thriller e di azione. La stampa spagnola lo ha definito «il nuovo Matrix di Amazon», fatto che contribuisce decisamente ad alzare le aspettative.

Il protagonista è Ian, un adolescente ribelle di 18 anni che vive ai margini della società insieme al padre e che ha la capacità di generare illusioni visive. Il giovane sfrutta questo potere di manipolazione delle menti per sopravvivere, organizzando piccole truffe. Stando a quanto dichiarato in un’intervista da Carlos Scholz, l’attore che interpreta Ian, «può darsi che il ragazzo [Ian, ndr] abbia anche altre abilità» straordinarie, ma all’inizio del film non sono note.

Quando uno dei suoi imbrogli non va come previsto, comunque, Ian perde il controllo delle sue capacità in pubblico, rivelandone così l’esistenza. A quel punto diventa il bersaglio di due organizzazioni rivali, ognuna delle quali è determinata a trovare il giovane e a sfruttare i suoi poteri a proprio vantaggio.

Awareness, il film in streaming

Il film Awareness è stato proiettato in anteprima al 26esimo Malaga Film festival e sarà presentato anche al Sitges Film Festival, cioè il Festival internazionale del cinema fantastico della Catalogna: si tratta del maggior festival cinematografico internazionale dedicato al cinema fantastico e viene organizzato ogni anno a ottobre. Il film sarà invece disponibile su Prime Video dall’11 ottobre 2023.