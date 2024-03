LG, lavatrice al minimo storico: con lo sconto Amazon costa la metà

Fonte foto: LG

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare una nuova lavatrice, è arrivato oggi. Tra le promo eccezionali disponibili in questo primo weekend di marzo troviamo anche la lavatrice slim LG AI DD con cestello da 8 chilogrammi. Una lavatrice di nuova generazione e dalle dimensioni compatte che occupa pochissimo spazio. Perfetta per chi vive in appartamento e ha poco spazio a disposizione per posizionare la lavatrice. L’elettrodomestico sfrutta anche i poteri dell’intelligenza artificiale per scegliere e consigliarti il miglior programma in base alla tipologia di tessuti inseriti nel cestello. Per acquistarla venduta e spedita direttamente da Amazon basta cliccare su questo link.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Come detto, a colpire maggiormente è il prezzo a cui la trovi oggi. Questa lavatrice slim della LG è in offerta con uno sconto del 48% e la paghi praticamente la metà, con un risparmio considerevole che supera i 400 euro. E non finisce qui. L’elettrodomestico viene anche spedito direttamente da Amazon, il che semplifica di molto la consegna. La puoi anche pagare a rate senza problemi.

Lavatrice LG AI DD

Lavatrice LG AI DD: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una lavatrice con un prezzo veramente eccezionale. Da oggi trovi la LG AI DD versione slim con cestello da 8 chilogrammi in offerta con uno sconto del 48% che fa crollare il prezzo a 463,99 euro. Il risparmio supera i 400 euro e al momento è una delle migliori occasioni che puoi trovare online per un elettrodomestico con queste caratteristiche. Se pensi che la promo finisce qua, ti sbagli. Infatti, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare nella fase di check-out.

La spedizione e la consegna sono gestiti da Amazon e arriva nel giro di pochissimi giorni direttamente a casa tua. Beneficia anche dei vantaggi riservati agli utenti Prime, tra cui la possibilità di effettuare il reso gratuito fino a 30 giorni dall’acquisto.

Lavatrice LG AI DD

Lavatrice LG AI DD: le caratteristiche e le funzionalità

Partiamo subito da una delle caratteristiche che più ti può interessare: la lavatrice LG AI DD ha ricevuto la classe di efficienza energetica A; quindi, consuma meno energia e acqua per effettuare i lavaggi. Un vantaggio notevole soprattutto in questo momento storico in cui il prezzo dell’energia è aumentato notevolmente. La lavatrice LG è dotata di un cestello da 8 chilogrammi e ha dimensioni compatte, con una profondità di soli 47,5 centimetri. Se abitate in un piccolo appartamento, oppure non avete molto spazio a disposizione per posizionare la lavatrice, questo è il modello che fa per te.

Una delle caratteristiche principali della lavatrice è l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. L’elettrodomestico, infatti, fa parte della grande famiglia dei prodotti ThinQ che sfruttano l’AI per migliorare l’utilizzo quotidiano. In questo caso, l’intelligenza artificiale riconosce la tipologia dei tessuti e scegli i movimenti di lavaggio migliori per proteggere la qualità dei tessuti. Presente anche il lavaggio a vapore Steam che igienizza i capi eliminando germi, batteri e allergeni.

Puoi scegliere il programma che meglio si adatta al tuo lavaggio dal pratico selettore manuale, ed è dotato anche di un grande display che mostra le informazioni principali. Una lavatrice che di certo non ti deluderà.

Lavatrice LG AI DD