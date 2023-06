LG, la lavatrice smart costa meno della metà: è da comprare subito

Un’offerta da far perdere la testa. Di che cosa stiamo parlando? Della promo eccezionale che troviamo oggi su Amazon per la lavatrice LG Serie V3 da 10,5Kg con tecnologia AI DD, uno dei punti forti degli elettrodomestici firmati dall’azienda sud-coreana. Da oggi, infatti, è disponibile sul sito di e-commerce con uno sconto eccezionale del 53% che ce la fa pagare meno della metà e si riescono a risparmiare ben 650€ sul prezzo di listino. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarla a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Amazon e presente nella pagina prodotto.

Questa lavatrice LG è un vero modello top di gamma con tecnologie all’avanguardia pensate per chi ha poco tempo da dedicare alla scelta del giusto lavaggio da fare. In nostro soccorso arriva l’intelligenza artificiale che è in grado di rilevare il peso del bucato, riconoscere i tessuti e scegliere autonomamente come lavarli. In questo modo non si deve temere di rovinare nessun capo, nemmeno quelli più delicati. La lavatrice LG è perfetta anche per lavare i capi in cachemire senza dover andare in lavanderia. Approfittatene immediatamente: la promo potrebbe terminare a breve.

Lavatrice LG

Lavatrice LG AI DD: le caratteristiche e funzionalità

Una lavatrice top al prezzo di un modello medio di gamma. Difficile chiedere di più a un elettrodomestico in questo inizio di 2023: la LG Serie V3 ha tutto quello che vi può servire nella vita di tutti i giorni, a partire da tecnologie all’avanguardia.

Uno dei punti di forza di questa lavatrice è l’innovativa tecnologia AI DD che sfrutta l’intelligenza artificiale per semplificarvi la vita. Grazie ai lavaggi intelligenti, oltre a risparmiare acqua e corrente, ti prendi cura del tessuto dei tuoi capi e durano più a lungo. Il funzionamento del sistema AI DD è molto semplice: in una prima fase rileva il peso del bucato, poi c’è il riconoscimento dei tessuti e infine ottimizza il lavaggio scegliendo il programma che meglio si adatta ai capi. Le opzioni di lavaggio sono più di 20.000, in modo da non rovinare nessun capo prezioso, soprattutto quelli in lana che potrebbero restringersi. La lavatrice è dotata anche della tecnologia LG Steam che elimina il 99,9% degli allergeni che causano allergie e problemi respiratori grazie all’azione del vapore che igienizza i capi.

Una lavatrice, questo modello di LG, che oltre a offrire programmi di lavaggio super tecnologici, permette anche di risparmiare sul consumo di acqua e corrente. Infatti ha ricevuto la certificazione per la tripla A: massima efficienza nel consumo energetico, nella centrifuga e nella silenziosità. In questo modo abbatti anche il prezzo della bolletta della corrente.

LG ha dotato la lavatrice del motore inverter Direct Drive che è collegato direttamente al cestello e assicura prestazioni elevata e una riduzione della rumorosità e delle vibrazioni. Infine, grazie alla Smart Diagnosis la lavatrice è in grado di comunicare i propri problemi al Call Center utilizzando il telefono.

Offerta, prezzo e sconto lavatrice LG AI DD

Una promo pazzesca da non farsi scappare: se si è alla ricerca di una lavatrice con un rapporto qualità-prezzo elevatissimo, questo modello di LG è quello che fa per voi. Oggi troviamo la lavatrice LG Serie V3 con tecnologia AI DD a un prezzo di 557,90€. Lo sconto è di ben il 53% e si risparmiano 650€ sul prezzo di listino. Inutile dire che si tratta del minimo storico dell’ultimo periodo e di una delle migliori promo che possiate trovare sul web per una lavatrice di questo tipo. Puoi anche pagarla a rate a tasso zero sfruttando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce e che si attiva nella pagina prodotto: 12 rate da 46,50€ al mese. Amazon offre anche altri servizi molto utili: ad esempio, senza nessun costo aggiuntivo, c’è il ritiro del vecchio elettrodomestico, mentre a 15€ c’è sia l’installazione (con disimballaggio) sia il ritiro. Servizi molto utili offerti a un prezzo vantaggiosissimo. Per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni e può avvenire in un range temporale dalle 8:00 alle 22:00.

