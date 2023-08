Lavatrice LG in offerta a metà prezzo: minimo storico

Fonte foto: Amazon

La tecnologia ha portato una ventata di freschezza in tantissimi settori, anche nel mondo degli elettrodomestici. Un esempio sono le friggitrici ad aria, dispositivo sempre più presente nelle nostre abitazioni. Anche se può sembrare strano, anche la lavatrice ha subito dei grossi cambiamenti negli ultimi anni, grazie soprattutto all’introduzione dell’intelligenza artificiale. In questo campo LG ha fatto passi da gigante, lanciando negli ultimi anni modelli sempre più avanzati e che sfruttano al meglio le ultime tecnologie per consumare meno acqua e meno energia. Un esempio è la lavatrice Serie V5 Classe B, una lavatrice a carica frontale con un cestello in grado di contenere fino a 9Kg di vestiti. L’intelligenza artificiale è in grado di fare la differenza e riconosce in automatico i tessuti e ti suggerisce quale utilizzare.

A rubare la scena, però, non sono le caratteristiche, bensì l’offerta che troviamo oggi su Amazon e che ti permette di risparmiare più di 500€. Il merito è dello sconto del 52% che fa crollare il prezzo al minimo storico e c’è anche la possibilità di pagarla a rate a tasso zero. Altro elemento da tenere in considerazione: Amazon te la spedisce direttamente a casa a costo zero e c’è anche il ritiro del vecchio elettrodomestico.

Lavatrice LG

Lavatrice LG Serie V5 Classe B: caratteristiche tecniche e funzionalità

Analizziamo le caratteristiche di questa lavatrice LG F4WV509S1E. Parliamo di un elettrodomestico ideale anche per le famiglie numerose, avendo una capacità di carico fino a 9 kg. Tantissime poi le funzioni di ultima generazione: Wi-Fi integrato, per collegare la lavatrice agli altri dispositivi presenti in casa e al nostro smartphone, così da integrarlo alla smart home; possibilità di selezionare sia solo la Centrifuga che variare la velocità della stessa, il che porta sia un notevole risparmio energetico in bolletta sia un concreto risparmio di acqua; tanti i programmi automatici che si possono selezionare, adatti quindi a ogni esigenza di lavaggio.

Molto interessante poi la funzione della partenza ritardata, che consente di selezionare il tempo necessario per terminare il programma, così da avere lavaggi più accurati in caso di sporco più ostinato. Altre funzioni interessanti è Turbowash, che consente di ottimizzare i consumi, utilizzando fino al 15% di energia elettrica in meno e il 40% di acqua in meno rispetto alle lavatrici tradizionali. A catturare l’attenzione, però, è l’intelligenza artificiale. La tecnologia AI DD rileva il peso del lavaggio, la tipologia dei tessuti e scegli autonomamente i movimenti ottimali in modo da non rovinare i tessuti.

Lavatrice LG F4WV509S1E: prezzo e offerte su Amazon

La lavatrice LG F4WV509S1E è in offerta a metà prezzo: quindi pagherai solo 486,15 euro, con uno sconto del 51%. A parità di costo, è difficile trovare sul mercato un elettrodomestico con le stesse funzioni. Non solo: potrai pagarla a rate attivando in pochi passi il servizio offerto da Cofidis e disponibile in fase di check-out.

La consegna avviene in pochissimi giorni e puoi anche scegliere dei servizi extra messi a disposizione da Amazon:

Ritiro gratuito del vecchio elettrodomestico

Servizio di disimballaggio – 10€

Disimballaggio e ritiro del vecchio elettrodomestico – 10€

Installazione e ritiro del vecchio elettrodomestico – 15€

Lavatrice LG