Lavazza A Modo Mio Voicy è la prima macchinetta espresso a controllo vocale

Un caffè "smart"? basta chiedere ad Alexa. Lavazza A Modo Mio Voicy è la prima macchinetta espresso evoluta, dotata di controllo vocale integrato e completamente gestibile attraverso l’assistente di Amazon. Preparare un caffè, dunque, diventa ancora più semplice: basta una frase per poter assaporare in pochi istanti una delle bevande più amate dagli italiani.

La nuova macchinetta espresso di Lavazza punta a far amare ancora di più l’espresso, indipendentemente dall’ora della giornata in cui si preferisce gustarlo. La macchina, infatti, coniuga il nome di uno dei marchi più importanti nel settore del caffè italiano alla tecnologia di Amazon per regalare un’esperienza di degustazione di alto livello. Infatti, alle caratteristiche peculiari dedicate alla preparazione vera e propria, come il serbatoio da 1,1 litri, il cassetto raccoglitore da 10 capsule e, soprattutto, la personalizzazione della preparazione, Voicy aggiunge l’integrazione di un sistema intelligente, gestibile tramite voce, app oltre ai comandi presenti sulla macchina stessa.

Lavazza A Modo Mio Voicy, come funziona

Per preparare un caffè con Lavazza A Modo Mio Voicy è sufficiente pronunciare la frase "Alexa, preparami un caffè". Dopo aver inserito la propria capsula, nel formato A Modo Mio di Lavazza, il dispositivo provvederà a effettuare tutte le operazioni per presentare in pochi istanti un espresso pronto da gustare.

Le impostazioni, tra cui lunghezza e temperatura, possono essere salvate secondo le proprie preferenze tramite l’app Piacere Lavazza a disposizione. Lo stesso vale per il monitoraggio delle scorte di capsule: saranno l’app dedicata o, in alternativa, l’applicazione Alexa a tenere il conto dei consumi, consentendo anche il riordino una volta raggiunta la soglia minima impostata dall’utente.

Lavazza A Modo Mio Voicy, Alexa sempre a portata di mano

Oltre a preparare un espresso "smart", Voicy è anche un altoparlante con Alexa integrata a tutti gli effetti. Infatti, tra un caffè e l’altro è possibile ascoltare musica tramite i servizi di streaming preferiti (con supporto Multi Room Music), chiedere le informazioni meteo o verificare le condizioni del traffico, proprio come accade normalmente su uno degli speaker di Amazon.

Per questo motivo Voicy può essere facilmente inserita all’interno delle routine di Alexa, programmando una serie di azioni da compiere per esempio al mattino, con un risveglio a base di notizie ed espresso, o nel primo pomeriggio, per chi non vuole rinunciare al piacere del rito del caffè dopo pranzo. Basta ricordarsi di inserire la capsula all’interno della macchinetta, poiché non dispone di un dispenser interno, per dare il via alle danze.

E per sapere come effettuare la decalcificazione periodica? È sufficiente chiedere "Alexa, dimmi una curiosità su Voicy" per ricevere questa e moltre altre informazioni sulla macchina per il caffè di Lavazza.

Lavazza A Modo Mio Voicy, prezzi e disponibilità

Lavazza A Modo Mio Voicy è già disponibile per la vendita su Amazon e sullo shopping online di Lavazza al prezzo di 249 euro. Attraverso la registrazione, Voicy permette anche di utilizzare il servizio in streaming Amazon Music Unlimited, per un periodo di prova gratuito di tre mesi.

Lavazza A Modo mio Voicy – La prima macchinetta espresso smart