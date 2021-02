Con Amazon Echo, oppure con un dispositivo integrato o compatibile con Alexa, è possibile gestire tantissime attività con i comandi vocali, semplificando molte operazioni come programmare il termostato o riprodurre la propria playlist musicale. Tuttavia le funzionalità native dell’assistente virtuale si possono potenziare con le skill di Alexa, applicazioni che consentono di aumentare le prestazioni del voice assistant di Amazon e renderlo capace di svolgere migliaia di compiti aggiuntivi. Scopriamo come funzionano nel dettaglio e quali sono le migliori skill per Alexa in italiano.

Cosa sono le skill di Alexa

Alexa è un assistente virtuale la cui tecnologia è basata sulla voce, quindi è possibile utilizzare dei comandi vocali per far compiere al voice assistant alcune operazioni. Il tutto avviene attraverso dispositivi con Alexa integrata, come gli smart speaker Amazon Echo, oppure tramite apparecchi compatibili. Ad ogni modo, Alexa è fornita di alcune funzionalità native, perciò all’inizio le sue capacità sono limitate, con un setup che consente di usare solo una parte delle potenzialità di questa tecnologia innovativa.

Per aumentare le abilità di Alexa bisogna scaricare delle applicazioni vocali, programmi chiamati skill (dall’inglese appunto abilità) con le quali è possibile non solo rendere più efficiente l’assistente virtuale, ma anche personalizzarne le capacità in base alle proprie esigenze. Ciò permette di aggiungere nuovi contenuti e funzionalità a quelle preesistenti, trasformando Alexa in un vero e proprio assistente vocale personale in grado di soddisfare le proprie necessità quotidiane.

Come configurare le skill Alexa

Per aggiungere una skill ad Alexa esistono due opzioni, usare l’app Alexa nella versione compatibile con il proprio device Android, iOS o Fire OS, oppure scaricarle direttamente dallo Skill Store Alexa di Amazon. In questo modo basta cercare dentro lo store le applicazioni vocali più interessanti, effettuare il download dell’app, quindi non rimane che attivarla manualmente, oppure effettuare l’operazione con la voce tramite il comando “Alexa, apri skill”, mentre per utilizzarla bisogna soltanto dire “Alexa, lancia skill”.

Le migliori skill per Alexa in italiano

Le skill di Alexa sono migliaia, con un catalogo che cresce ogni anno favorito dalla diffusione di questa tecnologia e da una presenza sempre maggiore degli smart speaker nelle nostre case. Ad oggi esistono tantissime applicazioni per migliorare le capacità di Alexa, con funzionalità che vanno dalle notizie del giorno allo sport. Ecco quali sono alcune delle migliori skill Alexa in italiano.

Skill Alexa per la casa intelligente

Per ottimizzare la gestione della smart home ci sono delle specifiche skill per Alexa, con le quali è possibile regolare il termostato, controllare le telecamere di sicurezza, accendere le luci o impostare la temperatura dell’acqua calda.

Philips Hue – permette di gestire tutte le funzionalità del sistema di controllo dell’illuminazione smart Philips Bridge Hue;

– permette di gestire tutte le funzionalità del sistema di controllo dell’illuminazione smart Philips Bridge Hue; eWiLink Smart Home – consente di controllare la smart home con la voce, dalle lampade agli interruttori;

– consente di controllare la smart home con la voce, dalle lampade agli interruttori; TP-Link Kasa – è possibile utilizzare i comandi vocali per interagire con tutti i dispositivi TP-Link connessi.

Skill Alexa per le notizie

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie della giornata esistono naturalmente diverse skill Alexa, quindi basta scaricare l’applicazione vocale desiderata per ascoltare ogni giorno le news del momento e gli eventuali approfondimenti.

La Repubblica – si possono sentire tutte le notizie proposte dal gruppo editoriale La Repubblica, dallo sport alla cronaca fino all’attualità;

– si possono sentire tutte le notizie proposte dal gruppo editoriale La Repubblica, dallo sport alla cronaca fino all’attualità; Tgcom 24 – con il comando “Alexa, quali sono le notizie di oggi?” l’assistente vocale fornisce le breaking news della giornata ;

– con il comando “Alexa, quali sono le notizie di oggi?” l’assistente vocale fornisce le breaking news della giornata ; Rai Giornale Radio – permette di aggiornarsi sui fatti del giorno con le notizie del GR, una fonte disponibile 24/7 con 25 appuntamenti quotidiani.

Skill Alexa per film e TV

Con le abilità di Alexa è possibile conoscere tutti i film in programmazione e in uscita, i palinsesti TV e tantissime altre informazioni interessanti, con skill che spaziano dal cinema alla televisione fino alle immancabili serie TV.

SuperGuidaTV – considerata una delle migliori skill per Alexa, consente di sapere tutto su film, serie e programmi in TV;

– considerata una delle migliori skill per Alexa, consente di sapere tutto su film, serie e programmi in TV; Consigliami un film – questa app permette di scoprire nuovi film, generando titoli casuali e informando sulla trama;

– questa app permette di scoprire nuovi film, generando titoli casuali e informando sulla trama; Film stasera – con questa skill Alexa è in grado di indicare film, usando un ricco database per consigliare titoli adatti alle proprie preferenze.

Skill Alexa per cucina e ricette

Chi ama cucinare troverà le skill di Alexa per le ricette davvero utili, infatti è possibile ricevere consigli per preparare nuovi piatti e sperimentare in cucina, con l’assistente vocale che guiderà passo a passo nella creazione di squisiti manicaretti. Ovviamente queste applicazioni sono importanti anche per chi non sa cucinare, per evitare di fare brutte figure grazie all’aiuto di Alexa.

Pasta Tempo – si possono conoscere i tempi esatti di cottura di tutti i tipi di pasta, oppure creare dei promemoria;

– si possono conoscere i tempi esatti di cottura di tutti i tipi di pasta, oppure creare dei promemoria; Cook Garofalo – dal sito di cucina del Corriere della Sera arrivano tantissimi suggerimenti e ricette originali.

– dal sito di cucina del Corriere della Sera arrivano tantissimi suggerimenti e ricette originali. GialloZafferano – con migliaia di ricette in archivio il supporto degli esperti di Giallo Zafferano è sempre utile in cucina.

Altre skill per Alexa da provare assolutamente

Ovviamente è impossibile indicare tutte le migliori skill Alexa, infatti ne esistono migliaia per ogni tipo di funzionalità. Ad esempio, con Bau è possibile chiedere ad Alexa di imitare il latrato di un cane, mentre con Akinator si può giocare in famiglia lasciando che l’assistente vocale tenti di scoprire il personaggio che stiamo immaginando. Con Quiz Vero o Falso è possibile testare le proprie conoscenze, per capire qual è il proprio livello di cultura generale, altrimenti con Domanda del giorno si può sapere sempre una curiosità interessante.

Per chi ha difficoltà a dormire la skill consigliata è Musica rilassante, con la quale chiedere ad Alexa di riprodurre una musica che aiuta a dormire, oppure con Rumore ambientale: oceano l’assistente virtuale di Amazon simula il rumore dell’acqua del mare. Sempre molto apprezzata è la skill Alexa di RDS, per ascoltare tutti i grandi successi della radio ma anche i tanti programmi in diretta. Per gli appassionati dell’oroscopo c’è invece la skill Paolo Fox con l’oroscopo di Lattemiele, in alternativa chi vuole migliorare il proprio inglese può esercitarsi con Alexa e la skill L’inglese con Oxford.

I migliori dispositivi Echo e compatibili per le skill Alexa

Le skill di Alexa servono per migliorare le abilità, tuttavia è necessario utilizzare un dispositivo Echo o un device compatibile per usare le nuove funzionalità dell’assistente virtuale. Ecco i migliori modelli tra cui scegliere.

Amazon Echo Show 8

Fonte foto: Amazon

I nuovi smart speaker con display integrato di Amazon rappresentano il modo migliore per utilizzare le skill di Alexa, infatti con l’Echo Show 8 si hanno a disposizione tutte le funzionalità smart dell’assistente vocale. Dotato di uno schermo HD da 8 pollici e audio stereo, il dispositivo è ideale per la gestione della casa intelligente, vedere film e serie TV, ascoltare la radio o l’ultimo podcast appena lanciato.

Compra Amazon Echo Show 8.

Amazon Echo Dot

Fonte foto: Amazon

Con la quarta generazione Echo Dot è diventato ancora più sofisticato, può essere collegato alle prese intelligenti e dispone di un orologio digitale con display LED. Naturalmente c’è l’integrazione con Alexa, quindi bisogna soltanto scegliere quali skill scaricare per sfruttare appieno tutte le potenzialità dell’assistente virtuale, per chiedere ad Alexa le previsioni del meteo oppure raccontare una barzelletta.

Scopri il prezzo di Amazon Echo Dot.

Amazon Echo Studio

Fonte foto: Shutterstock

Lo smart speaker più potente da usare per mettere alla prova le skill di Alexa è Echo Studio, il poderoso dispositivo di Amazon con hub Zigbee integrato per la domotica residenziale. Oltre alle abilità di Alexa il vero punto di forza è la qualità audio, con 5 altoparlanti incorporati per ascoltare la musica anche con lo standard HD di Amazon Music.

Ordina Amazon Echo Studio.

Fire TV Stick 4K Ultra HD

Fonte foto: Amazon

Chi non possiede una Smart TV può utilizzare Fire TV Stick 4K Ultra HD, in questo modo è possibile trasformare un televisore normale in un dispositivo smart. Il kit include anche il telecomando con Alexa integrata, perciò basta inserire il Fire Stick alla TV tramite la presa HDMI, per poi adoperare l’assistente vocale per controllare il televisore e tutti i dispositivi collegati, con supporto per la risoluzione Ultra HD 4K.

Acquista Fire TV Stick 4K Ultra HD su Amazon.

Lampade Wi-Fi TECKIN

Fonte foto: Amazon

Con le abilità di Alexa nella gestione della casa intelligente è possibile rendere l’illuminazione smart, acquistando le lampade Wi-Fi TECKIN compatibili con l’assistente vocale di Amazon. Si tratta di luci RGB dimmerabili con tecnologia a LED, da controllare con la voce e l’app Alexa oppure tramite uno smart speaker Amazon Echo, per accendere o spegnere la luce, regolarne la luminosità o scegliere il colore desiderato.

Ordina su Amazon le lampade Wi-Fi TECKIN.

Termostato Wi-Fi AWOW

Per mettere alla prova le capacità di Alexa acquisite con le skill, con il termostato Wi-Fi AWOW si possono testare subito le abilità dell’assistente virtuale nel controllo della casa intelligente. Questo strumento evoluto permette di regolare da remoto la caldaia e il boiler, programmando il device con i comandi vocali attraverso l’app Alexa o lo smart speaker Amazon Echo.

Scopri il prezzo del termostato Wi-Fi AWOW su Amazon.

Bose Smart Soundbar 300

Fonte foto: Amazon

Questo ottimo soundbar della Bose permette di ottimizzare l’audio di film, serie TV, musica e giochi, con un suono nitido, potente e ultra dettagliato grazie a prestazioni acustiche elevate. Con l’integrazione Alexa basta scaricare le skill tramite l’app, con l’acquisizione della voce che avviene in modo perfetto grazie a un microfono dedicato, per gestire tutte le funzioni dell’assistente virtuale con i comandi vocali.

Compra il Bose Smart Soundbar 300 su Amazon.

Smart TV Samsung T5370

Fonte foto: Amazon

Per gestire con la voce le funzioni del televisore bisogna comprare un modello compatibile, ad esempio scegliendo il Samsung T5370, una Smart TV con Alexa integrata. Questa TV da 32 pollici e qualità Full HD dispone del modulo Wi-Fi, per collegare il dispositivo alla rete internet di casa e adoperare le capacità di Alexa per agevolare ogni operazione da effettuare, dalla regolazione del volume alla scelta dei contenuti multimediali da vedere.

Acquista su Amazon il Samsung T5370.