Le colonne sonore di film e serie TV Netflix arrivano su Spotify

È un accordo che farà sicuramente piacere agli iscritti a due dei servizi di streaming più utilizzati a livello globale, il primo un colosso in fatto di film e serie tv e il secondo tra i top player del settore musicale. Si tratta nientemeno che di Netflix e Spotify che, con la nuova collaborazione, hanno scelto di creare un canale congiunto per ampliare l’esperienza utente e renderla ancora più avvincente.

La notizia è stata data da Spotify con un comunicato pubblicato nella propria Newsroom, metodo utilizzato in maniera ricorrente per promuovere le novità della piattaforma. Con Netflix Hub, questo il nome scelto, colonne sonore, playlist e podcast, incentrati su film e serie tv, diventano disponibili per l’ascolto tramite il servizio di streaming audio all’interno di un canale completamente dedicato. Si tratta di una scelta che segue l’onda del successo di alcune delle produzioni più apprezzate di Netflix che, nel tempo, hanno spinto tantissimi utenti a realizzare liste di ascolto tematiche da condividere con i propri amici e, in generale, con l’intera platea di Spotify.

Netflix su Spotify, tanti contenuti dedicati a film e serie tv

Con Netflix Hub, la visione di film e serie tv non si ferma al canonico "the end". Infatti, la collaborazione tra i due servizi di streaming prolunga l’avventura con l’ascolto dei brani presenti nelle soundtrack ufficiali, contenuti speciali e interviste ai protagonisti, oltre all’opportunità di fare una full immersion attraverso numerose playlist dedicate e realizzate direttamente dalle due piattaforme.

Ciò avviene in una sezione dedicata, individuabile attraverso la ricerca utilizzando la keyword “Netflix“. Al suo interno, tantissimi contenitori speciali per approfondire e ascoltare le note e gli extra su serie di successo come "La casa di carta", “Bridgerton“, “The Crown", “Cowboy Bebop" e moltissimi film appena usciti come il western “The Harder they fall".

A dare la conferma definitiva a Netflix e Spotify del sicuro successo dell’iniziativa è stata, come anticipato, la fitta partecipazione sul web dei fan delle principali produzioni cinetelevisive. Ultima in ordine di tempo, è stata proprio la "Squid Game" mania, serie tv coreana esplosa anche sull’app di streaming musicale: “ In due settimane dal debutto di Squid Game su Netflix – si legge nel comunicato – gli ascoltatori di Spotify hanno creato più di 22.500 playlist a tema per continuare l’esperienza. È chiaro che dopo i titoli di coda, gli spettatori vogliono ancora di più e giungono su Spotify per ascoltarlo“ .

Inevitabile sorge il paragone con Apple TV+ che, già da diverso tempo, ha creato “in casa" un canale dedicato ai propri contenuti su Apple Music. Riusciranno i due a reggere il paragone e, addirittura, superare il diretto competitor? Le basi, di certo, ci sono tutte.

Netflix su Spotify, quando arriva?

I contenuti esclusivi dedicati a film e serie TV di Netflix Hub sono già disponibili su Spotify ma esclusivamente per gli utenti in alcuni specifici Paesi; si tratta di Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Irlanda e India. Al momento, l’azienda non ha specificato se e quando verranno aggiunte altre Nazioni al gruppetto delle fortunate, Italia compresa.

Intanto, il nostro Paese può però accontentarsi delle 270 playlist già caricate sul profilo ufficiale di Netflix su Spotify, facilmente individuabile nella schermata “Cerca" utilizzando come chiave il nome della piattaforma.