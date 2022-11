Le cronache di Narnia, nuovi film in arrivo?

Il mondo fantastico di Narnia ha ispirato non solo una saga letteraria, ma anche vari film e una serie andata in onda sulla BBC tra il 1988 e il 1990. L’idea di riproporre la storia in versione più aggiornata e contemporanea c’è da tempo, infatti nel 2018 la C.S. Lewis Company ha annunciato che Netflix aveva acquistato i diritti per nuovi film e serie tv basati sui libri delle Cronache di Narnia. A oggi nulla si è ancora concretizzato, ma forse qualcosa si sta finalmente muovendo. Ecco cosa sappiamo.

Le cronache di Narnia: libri, serie e film

Le cronache di Narnia sono una famosa e apprezzata serie di romanzi fantasy scritta da C.S. Lewis e pubblicata negli anni Cinquanta. Oltre alla già citata serie della BBC, dai libri – considerati tra le opere più popolari del XX secolo – sono stati tratti dei film: Le cronache di Narnia – Il leone, la strega e l’armadio nel 2005, Le cronache di Narnia – Il principe Caspian nel 2008, Le cronache di Narnia – Il viaggio del veliero nel 2010. Il progetto di portare sul grande schermo anche altri libri della saga, annunciato a più riprese, non si è mai concretizzato.

Cosa vuole fare Netflix

A otto anni di distanza dall’uscita dell’ultimo film tratto da Le cronache di Narnia, l’annuncio dell’accordo tra Netflix e la C.S. Lewis Company aveva lasciato intendere che sulla piattaforma di streaming sarebbero prima o poi arrivati una nuova saga cinematografica e una serie tv basate sui romanzi.

Era anche stato annunciato che Mark Gordon, Douglas Gresham e Vincent Sieber sarebbero stati produttori esecutivi del progetto e nel 2019 si era diffusa la notizia che il supervisore creativo sarebbe stato Matthew Aldrich, co-sceneggiatore di Coco. Da quel momento però non sono più state diffuse ulteriori informazioni sul progetto.

Oggi sembra che qualcosa si stia muovendo all’orizzonte. Non si tratta di informazioni ufficiali, ma solo di indiscrezioni secondo le quali Netflix avrebbe intenzione di mettere in produzione due film affidando la regia a Greta Gerwig. Per ora sono voci di corridoio, ma la speranza dei fan è che ci sia un fondo di verità. Forse gli spettatori stanno davvero per tornare a Narnia? Per scoprirlo, non resta che attendere gli annunci della piattaforma.

Chi è Greta Gerwig

Greta Gerwig, classe 1983, è una regista, sceneggiatrice e attrice statunitense. Il suo debutto alla regia è stato il film Lady Bird del 2017, premiato con il Golden Globe. È stata candidata tre volte al Premio Oscar nella sezione miglior sceneggiatura originale, miglior regista e miglior sceneggiatura non originale. Oggi è nota soprattutto per la regia di Piccole donne e Barbie.