Le migliori app da portare in montagna

Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

Questo articolo ti guiderà alla scoperta delle applicazioni essenziali per un'esperienza in montagna di successo. Prepara il tuo smartphone e preparati a esplorare la natura con saggezza e sicurezza.

La montagna, con i suoi maestosi paesaggi e l’aria fresca, è da sempre, insieme al mare, una meta ambita per le vacanze e i momenti di relax. Tra scenari incantevoli e sentieri panoramici, non bisogna dimenticare che può nascondere insidie e imprevisti che richiedono un’adeguata preparazione e attenzione.

Dalla pianificazione del viaggio all’organizzazione delle escursioni, dalla ricerca di informazioni sulle condizioni meteorologiche fino ad arrivare a strumenti per la sicurezza e l’emergenza: in questo articolo scoprirai 4 applicazioni, disponibili per Android e iOS, da scaricare per godere appieno delle meraviglie della montagna, minimizzando i rischi e le incertezze.

Relive, l’app per registrare e condividere i percorsi fatti

Durante le escursioni a piedi o in bicicletta, la presenza del Sistema di Posizionamento Globale può rivelarsi utile non solo per evitare smarrimenti in zone montane o sconosciute, ma anche per tracciare e registrare il percorso seguito.

Parliamo del GPS, tecnologia su cui si basa l’app Relive: Corsa, Bici,Trekking.

Nell’app gratuita puoi connettere il tracker che utilizzi quotidianamente, come Salute di Apple, per ritrovare in automatico tutte le attività svolte durante la giornata, oppure scegliere di inserire manualmente le attività e seguire uno dei percorsi già segnalati. Cliccando su Avvia inizia la registrazione.

Relive è diventata particolarmente famosa per la possibilità di creare un video in 3D con mappe simili a quelle di Google Earth, per vedere e condividere il giro che hai fatto. Un contenuto molto suggestivo che può essere arricchito anche con le fotografie catturate durante il percorso.

Con l’abbonamento a Relive Plus, al prezzo di 6,99 euro al mese, potrai utilizzare funzioni speciali per personalizzare ulteriormente i video.

Georesq, l’app per la sicurezza in montagna

GeoResQ è l’app gratuita che durante le attività all’aperto, come le passeggiate in montagna, ti permette di inviare un allarme direttamente al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, comunicando, in modo semplice e veloce, posizione e percorso.

Dopo aver chiesto un po’ di informazioni su di te, utili anche per contattarti, offre diverse possibilità per richiedere supporto. Tra queste, l’invio diretto di allarme e richiesta di soccorso, il tracciamento in tempo reale dei tuoi spostamenti e il salvataggio e l’archiviazione dei percorsi fatti, per poterli ripercorrere in caso di bisogno.

Minube, per scoprire le attrazioni nelle vicinanza

A volte la parte più difficile di una gita in montagna consiste nel trovare la giusta ispirazione per la meta e soprattutto scoprire i percorsi e i luoghi più belli nelle vicinanze. L’app Minube in questa fase può essere molto utile, offrendo un’ampia collezione di oltre due milioni di consigli di viaggio.

Al suo interno puoi fare ricerche mirate per una destinazione specifica, con filtri ad hoc che consentono di selezionare il tipo di viaggio che vorresti, di determinare la distanza dalla posizione in cui ti trovi e tanto altro. Inoltre, attivando la localizzazione GPS, Minube capisce dove ti trovi e ti suggerisce attrazioni e posti da visitare immediatamente nelle vicinanze.

PlantNet, l’app per riconoscere fiori e piante

Camminando in montagna, tra un sentiero e l’altro può capitare di incontrare piante e fiori che attirano la nostra curiosità. Se vuoi scoprire di cosa si tratta puoi scaricare PlantNet, un’app creata per riconoscere la flora che trovi davanti a te.

Basta fotografare il fiore o la pianta che incontri lungo il percorso e il tuo smartphone si trasformerà in una guida naturalistica, indicando nome e specie.

Per questa funzione puoi provare anche Google Lens, che può ampliare la ricerca visiva con domande come “è velenoso?” o “come raccogliere”.

PeakVisor, l’app per scoprire i nomi dei monti

PeakVisor è un’app molto ricca e utile per gli appassionati della montagna. Utilizza la realtà aumentata per riconoscere le montagne nei dintorni, localizzando l’utente via gps e bussola digitale e mostrando in sovraimpressione il profilo dei massicci di tutto il mondo e il loro nome, per riconoscerli. Se lo desideri, puoi caricare fotografie scattate in precedenza per scoprire le vette che avevi davanti.

Offre anche la possibilità di creare un Diario di Viaggio e scaricare offline le mappe per orientarsi anche quando non c’è connessione internet.

L’app è gratuita solo su iOS/iPadOS, mentre su Android costa 4,89 euro.

Adesso hai davvero tutto quello che ti serve per la tua prossima gita in montagna!