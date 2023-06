Le migliori serie tv per il mese del Pride

Con giugno inizia il Pride Month, il mese del Pride: trenta giorni dedicati all’orgoglio della comunità LGBTQ+. L’origine di questa celebrazione risale al giugno del 1970 quando, un anno dopo i moti di Stonewall (che furono scontri violenti tra la polizia e alcuni gruppi di omosessuali), si svolse una manifestazione a favore dei diritti LGBTQ+. Fu il primo Pride della storia: ne sono poi seguiti molti altri, tra cui quelli organizzati ogni giugno nelle maggiori città italiane. Non c’è mese migliore di questo, insomma, per guardare o riguardare una serie tv che porta sul piccolo schermo volti, storie e istanze della comunità gay, queer e LGBTQ+. Ecco qualche titolo da cui iniziare.

Le fate ignoranti

Recente remake dell’omonimo film, la serie in otto puntate è uscita nel 2022 su Disney+ (è stata la prima produzione originale italiana per la piattaforma streaming) e ha vinto due Nastri d’Argento. Diretta da Ferzan Ozpetek, creata da Gianni Romoli e Ozpetek e scritta in collaborazione con Carlotta Corradi e Massimo Bacchini, la serie racconta la storia di Antonia. Quando suo marito Massimo muore in un incidente stradale, la donna scopre che il consorte aveva una relazione con un giovane uomo, Michele. Tra i due nasce un’amicizia inaspettata e coinvolgente. Nel cast (nella foto) ci sono anche Cristiana Capotondi, Eduardo Scarpetta e Luca Argentero.

Transparent

Composta da quattro stagioni e un film per la tv, questa serie statunitense (un mix tra comedy e drama) racconta le vicissitudini attraversate da una famiglia di Los Angeles dopo la scoperta che il padre, Mort, è transessuale. Si trova su Prime Video.

Love Club

È una delle novità di quest’anno di Prime Video, infatti esce in streaming il prossimo 20 giugno. È una serie antologica italiana che racconta le storie di quattro giovani membri della comunità LGBTQ+ accomunati dal locale che amano frequentare, il Love Club di Milano, e dal desiderio di conquistare un proprio spazio nel mondo.

Glamorous

Esce il 22 giugno su Netflix. La storia ruota attorno a Marco Mejia (l’interprete è da Miss Bunny), persona queer e non binaria la cui vita prende una svolta improvvisa quando inizia a lavorare per l’ex modella e magnate del make-up Madolyn Addison (Kim Cattrall). L’esperienza diventa per Marco l’occasione di capire chi è davvero.

Sex Education

Otis, forte delle conoscenze acquisite a casa grazie alla madre terapista sessuale, decide di avviare una “clinica” nel suo liceo per fornire consigli sul sesso ai suoi coetanei e coetanee. È apprezzabile la realistica e ampia rappresentazione di generi e orientamenti sessuali tra i protagonisti adolescenti, così come l’approccio leggero e onesto al tema della sessualità nei giovani. Le prime tre stagioni di questa serie sono già disponibili su Netflix, mentre la quarta dovrebbe uscire prossimamente (forse già nel 2023).

Grace & Frankie

Le protagoniste di questa serie (sette stagioni, su Netflix) non son amiche, ma lo diventano quando vengono lasciate dai rispettivi mariti, soci in affari da anni, che si scoprono innamorati l’uno dell’altro. Grace è perbenista, Frankie decisamente più eccentrica: insieme fanno fronte a questa inaspettata situazione.

I’m Not Okay With This

In questa serie tv, tratta dall’omonima graphic novel, la giovane Syd non solo scopre improvvisamente di avere dei superpoteri che non vuole, ma deve fare i conti con drammi familiari, difficoltà scolastiche e con un amore non corrisposto nei confronti della sua migliore amica. Nel contesto della trama, si parla anche del timore di fare coming out. La prima stagione è su Netflix.