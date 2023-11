Le migliori serie tv tratte dai libri di Stephen King

Fonte foto: Netflix

Ha iniziato a pubblicare nel 1974 e non ha ancora smesso. Dopo aver firmato decine e decine di romanzi e raccolte di racconti che visitano soprattutto i generi del fantastico e dell’horror, Stephen King si è giustamente guadagnato il titolo di “re del brivido”. Un numero straordinariamente grande dei suoi scritti è già stato adattato per il piccolo e grande schermo nel corso degli anni. I film memorabili sono numerosi: da Shining a Stand By Me, da Misery non deve morire a It. Negli ultimi anni però non sono mancate le serie tv basate sui libri di Stephen King: ecco alcune delle più affascinanti da guardare in streaming, disponibili per il pubblico italiano.

The Outsider

In streaming su NOW c’è The Outsider, la serie HBO horror-drammatica uscita in Italia tra febbraio e marzo 2020. Tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King pubblicato nel 2018, la miniserie (composta da una sola stagione di dieci episodi) è ambientata nella provincia americana e prende le mosse da un’indagine sull’omicidio di un ragazzo. Il caso appare di facile risoluzione, ma il poliziotto esperto e lo stravagante investigatore al lavoro sulla scena del crimine scopriranno presto che niente è come sembra.

22-11-63

Su Tim Vision e su Prime Video si trova invece 22.11.63 (indicata talvolta come 22/11/63 o 22-11-63). Tratta dal romanzo di King intitolato 11.22.63, questa serie tv in otto puntate di genere thriller-fantascientifico ha per protagonista uno schivo insegnante divorziato che scopre un portale che gli permette di viaggiare nel tempo. O meglio, che gli permette di tornare indietro nel tempo fino a un momento preciso: il 9 settembre 1958. L’uomo decide dunque di sfruttare questa incredibile opportunità per provare a impedire l’assassinio di John F. Kennedy, che deve verificarsi da lì a pochi anni (il 22 settembre 1963: da qui il titolo della miniserie).

Chapelwaite

Dopo che la moglie muore tragicamente in mare, il capitano Charles Boone (interpretato da Adrien Brody) torna con i suoi figli nella piccola città di Preacher’s Corners, nel Maine, e fa i conti con l’oscura e inquietante storia della sua famiglia. La prima stagione è composta da dieci episodi: originariamente è uscita in Italia su Tim Vision e quest’anno è stata trasmessa in chiaro su Rai 4. Ora è visibile in streaming su Disney+. La storia, ambientata nel 1850, è tratta dal racconto Jerusalem’s Lot, parte della raccolta “A volte ritornano” di Stephen King. L’idea era di proseguire con la produzione della serie horror, ma è notizia di novembre 2023 che Chapelwaite è stata cancellata: non ci sarà dunque una seconda stagione, come inizialmente preventivato. Le ragioni di questa scelta non sono note.

La nebbia (The Mist)

Tratta da un racconto di Stephen King, la serie tv horror La Nebbia (nella foto) è attualmente visibile in streaming su Netflix. La prima stagione, composta da dieci episodi, è uscita nel 2017. La trama ruota attorno a una misteriosa e inquietante nebbia che avvolge una cittadina del Maine. Come scopriranno presto gli abitanti, l’innaturale foschia nasconde creature terrificanti.