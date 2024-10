Le novità di novembre 2024 su Prime Video

Tra cui la terza stagione di Dinner Club, Citadel Honey Bunny, la nuova serie original Alex Cross e i nuovi film Libre e My Old Ass

Cosa guardare su Prime Video a novembre 2024? Tra le novità più attese c’è Alex Cross, una nuova serie tv di genere crime e thriller che ha come protagonista il detective e psicologo forense Alex Cross, appunto, alle prese con un sadico serial killer che sta seminando il panico in città. È in uscita a breve anche Citadel: Honey Bunny, ovvero il capitolo indiano del franchise Citadel firmato dai fratelli Russo. Oltre alla terza stagione di Dinner Club, questo mese arrivano sulla piattaforma di streaming anche la nuova serie Cruel Intentions e il nuovo film Libre.

I film di novembre 2024 su Prime Video

Il 1° novembre il catalogo di Prime Video si arricchisce con un buon numero di film in prima e seconda visione, tra cui alcuni grandi classici come la trilogia di Ritorno al Futuro e la saga completa di Harry Potter. Tra le novità Amazon Original c’è invece Libre: ispirato a fatti realmente accaduti, questo film ha come protagonista il "ladro gentile" Bruno Sulak, soprannominato l’Arsène Lupin del XX secolo. Questi tutti i film in uscita a novembre 2024:

1° novembre : Libre, Civil War, Agente Cody Banks, Agente Cody Banks 2 – Destinazione Londra, Ritorno al futuro – la trilogia, Batman Begins, Bill & Ted Face the Music, Un mitico viaggio, Harry Potter – la saga completa, Kung Fu Panda, Kung Fu Panda 3, Madagascar, Now You See Me 2, I pinguini di Madagascar: Il film, Balle spaziali, Spirit – Cavallo selvaggio, I Croods, Il cavaliere oscuro, Il cavaliere oscuro – Il ritorno, Attenti a quelle due, Shark – Il primo squalo, West Side Story

6 novembre : Ace Ventura – L'acchiappanimali, Ace Ventura – Missione Africa

7 novembre : Madagascar 2, My Old Ass

11 novembre : Long Distance

13 novembre : Xxx, xXx 2: The Next Level

15 novembre : Spencer

20 novembre : 50 volte il primo bacio, Big Fish, Hostel: Part II

22 novembre : Pimpinero: Blood and Oil, Tigres et Hyenes

27 novembre : Wild Life: Una storia d'amore

28 novembre : Improvvisamente a Natale mi sposo

: Improvvisamente a Natale mi sposo 30 novembre: Un eroe sconosciuto

Le serie tv di novembre 2024 su Prime Video

C’è tempo solo fino al 21 novembre per vedere Un medico in famiglia: dopo questa data le dieci stagioni della serie tv non saranno più disponibili sulla piattaforma. È in arrivo nelle prossime settimane su Prime Video invece Cruel Intentions, una nuova serie tv che segue le vicende di alcuni privilegiati studenti del Manchester College, un micromondo dove la reputazione è tutto e dove due spietati fratellastri, Caroline e Lucien, sono disposti a tutto pur di restare popolari.

7 novembre : Citadel: Honey Bunny

14 novembre : Alex Cross

15 novembre : L'Uomo Tigre

20 novembre : One Piece

: One Piece 21 novembre: Cruel Intentions, Dinner Club 3