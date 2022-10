Le novità di ottobre 2022 su Prime Video

Ottobre si preannuncia un mese ricco di novità interessanti su Prime Video: oltre al gran finale della prima stagione di Gli Anelli del Potere, sono in arrivo nelle prossime settimane Inverso – The Peripheral, nuova serie drama di fantascienza, e Pretty Little Liars: Original Sin, reboot dalle atmosfere horror della celebre serie ambientata a Rosewood. Le aspettative sono alte anche per Catherine Called Birdy, nuovo film scritto e diretto da Lena Dunham.

Ecco gli altri titoli in arrivo su Prime Video.

Iscriviti a Prime Video per vedere tutte le novità

I film di ottobre 2022 su Prime Video

Non c’è dubbio: ottobre su Prime Video sarà il mese di James Bond! Oltre al documentario The Sound of 007, infatti, saranno disponibili per un periodo limitato tutti i 25 film con protagonista l’agente "con licenza di uccidere". Ecco le altre novità in arrivo.

1° ottobre 2022 : Sword Art Online: Progressive – Aria of a Starless Night, The Bleeder – La storia del vero Rocky Balboa, Shiraz – La città delle rose, Waiting For The Barbarians, Sliding Doors, What Women Want – Quello che le donne vogliono, Questione di Karma, Mister felicità, Si accettano miracoli, Bad Boys II

: Sword Art Online: Progressive – Aria of a Starless Night, The Bleeder – La storia del vero Rocky Balboa, Shiraz – La città delle rose, Waiting For The Barbarians, Sliding Doors, What Women Want – Quello che le donne vogliono, Questione di Karma, Mister felicità, Si accettano miracoli, Bad Boys II 2 ottobre 2022 : Your Name

: Your Name 3 ottobre 2022 : Ma che bella sorpresa, Red Valley: siamo quello che ascoltiamo

: Ma che bella sorpresa, Red Valley: siamo quello che ascoltiamo 4 ottobre 2022 : Michael Clayton, Seven

: Michael Clayton, Seven 5 ottobre 2022 : The sound of 007, Agente 007 – Licenza di uccidere; A 007, dalla Russia con amore; Agente 007 – Missione Goldfinger; Agente 007 – Thunderball (Operazione tuono); Agente 007 – Si vive solo due volte; Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà; Agente 007 – Una cascata di diamanti; Agente 007 – Vivi e lascia morire; Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro; La spia che mi amava; Moonraker – Operazione spazio; Solo per i tuoi occhi; Octopussy – Operazione piovra; 007 – Bersaglio mobile; 007 – Zona pericolo; 007 – Vendetta privata; GoldenEye; Il domani non muore mai; Il mondo non basta; La morte può attendere; Casino Royale, Quantum of Solace; Skyfall; Spectre e No Time To Die.

: The sound of 007, Agente 007 – Licenza di uccidere; A 007, dalla Russia con amore; Agente 007 – Missione Goldfinger; Agente 007 – Thunderball (Operazione tuono); Agente 007 – Si vive solo due volte; Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà; Agente 007 – Una cascata di diamanti; Agente 007 – Vivi e lascia morire; Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro; La spia che mi amava; Moonraker – Operazione spazio; Solo per i tuoi occhi; Octopussy – Operazione piovra; 007 – Bersaglio mobile; 007 – Zona pericolo; 007 – Vendetta privata; GoldenEye; Il domani non muore mai; Il mondo non basta; La morte può attendere; Casino Royale, Quantum of Solace; Skyfall; Spectre e No Time To Die. 7 ottobre 2022 : Catherine Called Birdy

: Catherine Called Birdy 10 ottobre 2022 : Easter Sunday, Baarìa, La leggenda del pianista sull’oceano, Malèna, L’uomo delle stelle, Chase

: Easter Sunday, Baarìa, La leggenda del pianista sull’oceano, Malèna, L’uomo delle stelle, Chase 11 ottobre 2022 : The Last Sun

: The Last Sun 13 ottobre 2022 : Backstage – Dietro le quinte

: Backstage – Dietro le quinte 15 ottobre 2022 : Cruel Intentions, Il Grinch, L’Amore non va in Vacanza, Torno indietro e cambio vita, I padroni della notte

: Cruel Intentions, Il Grinch, L’Amore non va in Vacanza, Torno indietro e cambio vita, I padroni della notte 21 ottobre 2022 : Argentina, 1985

: Argentina, 1985 27 ottobre 2022 : Time is up 2

: Time is up 2 28 ottobre 2022: Run Sweetheart Run

Le serie tv di ottobre 2022 su Prime Video

Il remake di Pretty Little Liars arriva solo a fine ottobre, ma c’è tutto il tempo di prepararsi (e ripassare la storia!) dato che nelle prossime settimane arrivano su Prime Video anche le sette stagioni della serie originale e la prima stagione di Pretty Little Liars: The Perfectionist.

1° ottobre 2022 : Danmachi Sword Oratoria – stagione uno, Baby Looney Tunes – stagione uno, Adventure Time – stagione uno, Danmachi – dalla prima alla terza stagione

: Danmachi Sword Oratoria – stagione uno, Baby Looney Tunes – stagione uno, Adventure Time – stagione uno, Danmachi – dalla prima alla terza stagione 3 ottobre 2022 : Enrico Brignano – Parte dopo

: Enrico Brignano – Parte dopo 14 ottobre 2022 : Pretty Little Liars 1-7, Pretty Little Liars: The Perfectionist stagione 1, il finale della prima stagione de Il Signore degli Anelli – Gli anelli del potere

: Pretty Little Liars 1-7, Pretty Little Liars: The Perfectionist stagione 1, il finale della prima stagione de Il Signore degli Anelli – Gli anelli del potere 17 ottobre 2022 : Miskina, Lillo e Greg comedy show

: Miskina, Lillo e Greg comedy show 20 ottobre 2022 : Smallville 1-10

: Smallville 1-10 21 ottobre 2022 : Inverso

: Inverso 28 ottobre 2022 : The Devil’s Hour, Pintus @Taormina

: The Devil’s Hour, Pintus @Taormina 31 ottobre 2022: Pretty Little Liars: Original Sin

Iscriviti a Prime Video per vedere tutte le novità