Le novità di Prime Video a gennaio 2024

Fonte foto: Prime Video

Cosa c’è di nuovo su Prime Video a febbraio 2024? Una delle novità in arrivo è il film italiano Pensati Sexy, commedia diretta da Michela Andreozzi e con nel cast Raoul Bova, Alessandro Tiberi, Angela Finocchiaro e Valentina Nappi. C’è grande attesa poi per LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, il nuovo talent show che, cercando tra gli aspiranti comici di tutta Italia, selezionerà il decimo e ultimo concorrente della quarta stagione di LOL: Chi ride è fuori. Escono questo mese anche la nuova serie Mr. & Mrs Smith, remake dell’omonimo film; il film The Underdoggs con Snoop Dogg e anche This Is Me… NOW: A Love Story, intrigante progetto cinematografico tutto dedicato a Jennifer Lopez.

I film di febbraio 2024 su Prime Video

Febbraio 2024 a quanto pareè il mese delle saghe su Prime Video: da questo mese, infatti, sono disponibili in streaming l’intera saga di Fast and Furious, la saga dei Minions, quella dei Mercenari, quella della Pantera Rosa, quella dei Puffi e quella di Dragon Ball Z. Tra le novità, a parte i titoli già citati, ci sono il docufilm sulla star dell’NBA Giannis Antetokounmpo (intitolato Giannis: The Marvelous Journey) e Upgraded, commedia romantica brasiliana.

1° febbraio : Fast and Furios saga, Fast and Furious, 2 Fast 2 Furious, The Fast and the Furious: Tokyo Drift, Fast & Furious – Solo parti originali, Fast & Furious 5-8, La pantera rosa, La pantera rosa 2, La vendetta della pantera rosa, La pantera rosa sfida l’ispettore Clouseau, La pantera rosa colpisce ancora, Cattivissimo me 1-3, Minions, I mercenari – The Expendables, I mercenari 2 e 3, Thelma & Louise

: Fast and Furios saga, Fast and Furious, 2 Fast 2 Furious, The Fast and the Furious: Tokyo Drift, Fast & Furious – Solo parti originali, Fast & Furious 5-8, La pantera rosa, La pantera rosa 2, La vendetta della pantera rosa, La pantera rosa sfida l’ispettore Clouseau, La pantera rosa colpisce ancora, Cattivissimo me 1-3, Minions, I mercenari – The Expendables, I mercenari 2 e 3, Thelma & Louise 4 febbraio : I Puffi, I Puffi: Viaggio nella foresta segreta, I Puffi 2

: I Puffi, I Puffi: Viaggio nella foresta segreta, I Puffi 2 9 febbraio : Upgraded – Amore, arte e bugie, The Underdoggs, Dragon Ball Z: La vendetta divina, Dragon Ball Z: Il più forte del mondo

: Upgraded – Amore, arte e bugie, The Underdoggs, Dragon Ball Z: La vendetta divina, Dragon Ball Z: Il più forte del mondo 12 febbraio : Pensati Sexy

: Pensati Sexy 16 febbraio : This is Me… Now: A Love Story, Land of Bad

: This is Me… Now: A Love Story, Land of Bad 20 febbraio : C’era una volta… a Hollywood

: C’era una volta… a Hollywood 23 febbraio: Giannis: The Marvelous Journey

Le serie tv di febbraio 2024 su Prime Video

C’è tempo solo fino a fine mese per vedere Il Tenente Colombo e La verità sul caso Harry Quebert. A parte queste serie in scadenza, però, ci sono anche diverse novità in uscita. Tra queste, Regina Rossa promette di tenere gli spettatori incollati allo schermo: la serie spagnola, un mix tra giallo e thriller, è l’adattamento del best-seller di Juan Gòmez-Jurado.

1° febbraio : Naruto: Shippuden – la quarta stagione

: Naruto: Shippuden – la quarta stagione 2 febbraio : Mr. & Mrs Smith

: Mr. & Mrs Smith 9 febbraio : Dragon Ball – la terza stagione, Dragon Ball Z – la terza stagione, Wold Like Me 2

: Dragon Ball – la terza stagione, Dragon Ball Z – la terza stagione, Wold Like Me 2 22 febbraio: LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro

LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro 23 febbraio : The Second Best Hospital in the Galaxy

: The Second Best Hospital in the Galaxy 29 febbraio: Fairy Tail – l’ottava stagione, Regina Rossa