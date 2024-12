Cosa vedere in streaming oggi 18 dicembre 2024

Fonte foto: Disney+

«Ho vissuto un’esperienza veramente irripetibile, unica ed è un grande orgoglio, una grande gioia quella di aver avuto la fortuna di poter riprendere queste immagini». Sono queste le parole con cui il cantautore Cesare Cremonini ha presentato Alaska Baby, il suo documentario, che esce oggi in streaming, in cui «ci sono le esperienze che ho vissuto, ci sono gli incontri che ho fatto e ci sono le naturali conseguenze di scelte di vita». Oltre a questo titolo atteso, ecco quali sono le altre novità da vedere oggi sulle principali piattaforme.

Cosa vedere oggi su Netflix

Entra oggi nel catalogo di Netflix il film comico italiano Tre di troppo, uscito nel 2023 e con protagonisti Fabio De Luigi e Virginia Raffaele. I due interpretano Marco e Giulia, una coppia felicemente senza figli che ad ogni occasione non manca di far notare l’enorme libertà e gioia data loro da questa condizione. Quando, in seguito a una maledizione lanciata da un’amica disperata, i due si risvegliano con tre bambini in casa che li chiamano mamma e papà, la situazione cambia radicalmente.

Esce oggi anche la seconda stagione di El niñero, serie comedy messicana in cui una dirigente stacanovista e super impegnata assume un cowboy per occuparsi dei suoi figli. La presenza di quest’uomo in casa e in famiglia, però, cambierà completamente le sue convinzioni sui ruoli di genere e sull’amore. La prima stagione è già disponibile su Netflix.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Da pochi giorni su Prime Video è disponibile l’intera saga cinematografica della Pantera Rosa, ovvero i film La pantera rosa colpisce ancora, La pantera rosa sfida l’ispettore Clouseau, La vendetta della pantera rosa, Sulle orme della pantera rosa, Pantera rosa – Il mistero Clouseau, La pantera rosa e La pantera rosa 2.

La lista include film di ogni epoca, dal 1975 al 2009: ciò che ci vuole per una full immersion completa nelle rocambolesche indagini dell’ispettore Jacques Clouseau.

Cosa vedere oggi su Disney+

Come anticipato, esce oggi su Disney+ Alaska Baby, progetto video e musicale di cui Cesare Cremonini è protagonista. Girato tra l’Italia, l’America e l’Alaska, il documentario racconta il viaggio di rinascita personale e artistica di Cremonini, che davanti alle telecamere mostra tutta la sua fragilità e solitudine.

Disponibile da oggi anche English Teacher, sit-com con protagonista Evan Marquez, un insegnante di scuola superiore ad Austin alle prese con difficoltà professionali, politiche e personali che influenzano la sua vita sia dentro sia fuori dall’aula.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Esce oggi su Apple TV+ La vita segreta degli animali, docuserie affascinante sui modi più creativi e intelligenti con i quali gli animali affrontano le sfide della vita.

Su Paramount+ arriva invece oggi Dear Santa, primo film natalizio originale della piattaforma in cui Jack Black veste i panni di un diabolico Babbo Natale.

Infine, su Sky (oggi alle 21 su Sky Cinema Family) e in streaming su NOW si può vedere Me contro Te: Il film – Missione giungla, una nuova avvtnura con protagonisti Luì e Sofì.