Le novità di Prime Video a maggio 2023

Il mese nuovo è appena iniziato ed è il momento di conoscere quali sono le novità di maggio 2023 su Prime Video. L’uscita più attesa è probabilmente la seconda stagione di The Ferragnez, lo show con protagonisti Chiara Ferragni e Fedez. Oltre ai titoli che entrano per la prima volta nel catalogo, ce ne sono alcuni che stanno per "scadere": l’intera saga cinematografica di Harry Potter, ad esempio, sarà disponibile su Prime Video solo fino al 31 maggio. Ultima occasione anche per vedere i film Freaks Out (disponibile fino al 3 maggio), Non succede, ma se succede… (fino all’8 maggio) e No Time to Die (fino al 29 maggio).

I film di maggio 2023 su Prime Video

A maggio 2023 su Prime Video arrivano diversi nuovi film interessanti, tra cui Le otto montagne (recente successo cinematografico tratto dall’omonimo romanzo di Paolo Cognetti) e Uno splendido disastro, tratto dal best seller di Jamie McGuire. In quest’ultimo film la protagonista è Abby Abernathy, matricola al college che non vede l’ora di dedicarsi ai suoi studi. I piani vanno all’aria, però, quando incontra Travis "Mad Dog" Maddox, un affascinante attaccabrighe. Travis propone ad Abby una scommessa che li vedrà compagni di stanza per un mese, innescando una serie di eventi dall’esito imprevedibile. Ecco gli altri film in uscita nelle prossime settimane.

1° maggio : Halloween Kills, John Wick – Capitolo, 2 L’angelo del male – Brightburn

: Halloween Kills, John Wick – Capitolo, 2 L’angelo del male – Brightburn 2 maggio : Hotel Transylvania 1 e 2

: Hotel Transylvania 1 e 2 4 maggio : Gold

: Gold 5 maggio : Uno splendido disastro

: Uno splendido disastro 11 maggio : The Fabelmans

: The Fabelmans 15 maggio : Le otto montagne, L’uomo d’acciaio, Loro chi?

: Le otto montagne, L’uomo d’acciaio, Loro chi? 22 maggio : Il grande giorno

: Il grande giorno 24 maggio : Compromessi sposi

: Compromessi sposi 26 maggio: Prima di andare via

Le serie di maggio 2023 su Prime Video

Per quanto riguarda le serie tv, oltre alla già citata seconda stagione di The Ferragnez (alla quale seguirà una puntata speciale su Sanremo dopo l’estate), è in arrivo Rosiko show – Guai a perdere con i comici Ale & Franz. Nella seconda metà del mese, invece, tornano le avventure gastronomiche di James May nella seconda stagione di Oh Cook! La serie tv Il Grifone, infine, ha per protagonisti tre giovani amici che scoprono un mondo fantastico, chiamato Torre Nera, in cui un mostro divoratore di mondi chiamato Grifone sottomette senza pietà tutte le creature viventi. Nel cast ci sono Jeremias Meyer, Lea Drinda, Zoran Pingel, Theo Trebs, Sabine Timoteo, Samirah Breuer, Armin Rohde, Thorsten Merten, Golo Euler e Fabian Busch.

1° maggio : Riverdale – la sesta stagione, Adventure Time – la seconda stagione

: Riverdale – la sesta stagione, Adventure Time – la seconda stagione 18 maggio : The Ferragnez – La serie, Rosiko show – Guai a perdere

: The Ferragnez – La serie, Rosiko show – Guai a perdere 24 maggio : James May: Oh Cook! 2

: James May: Oh Cook! 2 26 maggio: Il Grifone

