Le novità di Prime Video a marzo 2024

Fonte foto: LAURA RADFORD/AMAZON CONTENT SERVICES LLC

Quali sono le principali novità in arrivo su Prime Video a marzo 2024? Tra i titoli più attesi c’è Antonia, nuova serie Original con Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea che ha per protagonista una donna di 33 anni che scopre di avere l’endometriosi. Va in onda il 7 marzo invece l’episodio finale di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, che svelerà il nome del decimo concorrente di LOL: Chi ride è fuori, comedy show in uscita ad aprile sulla piattaforma di streaming. Insieme alla novità di marzo, tra l’altro, Prime Video ha appena annunciato anche le date di uscita di LOL 4: i primi quattro episodi arrivano il 1° aprile, gli ultimi due l’8 aprile. Tra i film del momento, invece, i riflettori sono puntati sulla commedia Ricky Stanicky e su Road House con Jake Gyllenhaal, nuova versione del film cult degli anni Ottanta. Ecco tutti gli altri titoli in uscita su Prime Video nelle prossime settimane.

I film di marzo 2024 su Prime Video

Il 21 marzo diventa disponibile in streaming su Prime Video nella sezione store (dunque solo per noleggio o acquisto, almeno per ora) The Holdovers – Lezioni di vita, film candidato agli Oscar 2024 in cui Paul Giamatti interpreta un professore burbero costretto a trascorrere le vacanze di Natale con gli studenti che non possono lasciare il college per le feste. I nuovi titoli disponibili per chi ha un abbonamento, invece, sono questi.

1° marzo : The Equalizer 3, Come ti ammazzo il bodyguard 2 – La moglie del sicario

: The Equalizer 3, Come ti ammazzo il bodyguard 2 – La moglie del sicario 2 marzo : Ci sei Dio? Sono io, Margaret

: Ci sei Dio? Sono io, Margaret 3 marzo : Brian e Charles

: Brian e Charles 7 marzo : Ricky Stanicky

: Ricky Stanicky 10 marzo : Nope, Watcher, Vengeance

: Nope, Watcher, Vengeance 14 marzo : Frida: A Self Portrait

: Frida: A Self Portrait 15 marzo : Ferrari

: Ferrari 21 marzo : Road House

: Road House 23 marzo : Gran Turismo

: Gran Turismo 24 marzo : Beast (2022)

: Beast (2022) 29 marzo: Santocielo, Erano ragazzi in barca

Le serie tv di marzo 2024 su Prime Video

C’è tempo solo fino al 29 marzo per vedere Hunter X Hunter, che poi uscirà dal catalogo della piattaforma di streaming. Ma intanto arrivano diverse novità, tra cui i nuovi episodi di Invincible (la seconda parte della seconda stagione) e The Baxters. Quest’ultimo, basato sulla serie di libri best-seller di Karen Kingsbury, è un dramma familiare con protagonisti Elizabeth e John Baxter e i loro cinque figli adulti, tutti alle prese con segreti scioccanti, difficoltà familiari e relazioni complicate.

1° marzo : Naruto: Shippuden – la quinta stagione

: Naruto: Shippuden – la quinta stagione 4 marzo : Antonia

: Antonia 7 marzo : LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro – Episodio finale

: LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro – Episodio finale 14 marzo : Invincible 2 – seconda parte

: Invincible 2 – seconda parte 9 marzo : Dragon Ball Z – la quarta stagione

: Dragon Ball Z – la quarta stagione 28 marzo : The Baxters

: The Baxters 29 marzo: Fairy Tail – la nona stagione