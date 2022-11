Le novità di Prime Video di dicembre 2022

Dicembre 2022 su Prime Video è all’insegna della risata: uno dei titoli più attesi delle prossime settimane è infatti LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, l’edizione speciale natalizia del comedy show di successo, in uscita il 19 dicembre. Tra le serie, invece, è attesa in particolare The Bad Guy, serie che unisce la dark comedy al genere crime. Tra i film non mancano ovviamente numerosi titoli in tema Natale, ma non solo: il 16 dicembre arriva Nanny, horror psicologico pluripremiato della scrittrice e regista Nikyatu Jusu.

Iscriviti a Prime Video per vedere tutte le novità

I film di dicembre 2022 su Prime Video

Per la gioia dei più piccoli, a dicembre su Prime Video arriva Luce – Accendi il tuo coraggio, film d’animazione su una bambina che sogna di diventare pompiere. Interessante è anche il film original francese Hawa, in arrivo il 9 dicembre, con protagonista una quindicenne che spera di potersi fare adottare da Michelle Obama.

1° dicembre : Fantozzi, Lei, La cena di Natale, Natale in casa Cupiello, The Others, Orgoglio e pregiudizio, Animali fantastici e dove trovarli, Improvvisamente Natale

: Fantozzi, Lei, La cena di Natale, Natale in casa Cupiello, The Others, Orgoglio e pregiudizio, Animali fantastici e dove trovarli, Improvvisamente Natale 2 dicembre : Se mi vuoi bene, Your Christmas or Mine?

: Se mi vuoi bene, Your Christmas or Mine? 4 dicembre : Ballare per un sogno, Burn After Reading – A prova di spia

: Ballare per un sogno, Burn After Reading – A prova di spia 5 dicembre : Chi ha incastrato Babbo Natale?, Il castello di Natale, La fidanzata di papà

: Chi ha incastrato Babbo Natale?, Il castello di Natale, La fidanzata di papà 9 dicembre : Something From Toffany’s, Hawa

: Something From Toffany’s, Hawa 10 dicembre : Hunter X Hunter: The Last Mission, Hunter × Hunter: Phantom Rouge

: Hunter X Hunter: The Last Mission, Hunter × Hunter: Phantom Rouge 13 dicembre : The Tourist

: The Tourist 14 dicembre : Animali fantastici: i crimini di Grindelwald

: Animali fantastici: i crimini di Grindelwald 15 dicembre : Il mattino ha l’oro in bocca, Batman v Superman: Dawn of Justice, La fabbrica di cioccolato, Shark – Il primo squalo, This is The Year

: Il mattino ha l’oro in bocca, Batman v Superman: Dawn of Justice, La fabbrica di cioccolato, Shark – Il primo squalo, This is The Year 16 dicembre : Nanny

: Nanny 20 dicembre : La Befana vien di notte

: La Befana vien di notte 22 dicembre: Lion – La strada verso casa

Lion – La strada verso casa 27 dicembre : Luce – Accendi il tuo coraggio

: Luce – Accendi il tuo coraggio 28 dicembre : Wash Me in The River

: Wash Me in The River 29 dicembre : Tonya

: Tonya 30 dicembre : Tre uomini e un fantasma, Wildcat

: Tre uomini e un fantasma, Wildcat 31 dicembre: Into The Wild – Nelle terre selvagge, Cherish, L’Immortale, Il giorno più bello del mondo, Cetto c’è senzadubbiamente, Lupin III: Trappola mortale, Detective Conan: Episode One – The Great Detective Turned Small, Lupin III vs Detective Conan, Lupin Terzo vs Detective Conan: Il film, C’era una volta… Lupin, Lupin III: Le profezie di Nostradamus

Iscriviti a Prime Video per vedere tutte le novità

Le serie tv di dicembre 2022 su Prime Video

Prima di Natale esce la terza stagione di Jack Ryan di Tom Clancy, serie thriller e d’azione con protagonista John Krasinski. Ecco tutte le altre serie in uscita nelle prossime settimane.

1° dicembre : Young Sheldon – dalla prima alla quarta stagione, Arrow – dalla prima alla settimana stagione, Ben 10: Omniverse – la seconda stagione, Lo straordinario mondo di Gumball, Summer Camp Island – la prima stagione, Young Justice: Invasion – la seconda stagione, DanMachi – Familia Myth – la quarta stagione

: Young Sheldon – dalla prima alla quarta stagione, Arrow – dalla prima alla settimana stagione, Ben 10: Omniverse – la seconda stagione, Lo straordinario mondo di Gumball, Summer Camp Island – la prima stagione, Young Justice: Invasion – la seconda stagione, DanMachi – Familia Myth – la quarta stagione 5 dicembre : Made in Abyss – la seconda stagione in versione doppiata

: Made in Abyss – la seconda stagione in versione doppiata 6 dicembre : È questa la vita che sognavo da bambino

: È questa la vita che sognavo da bambino 8 dicembre : The Bad Guy

: The Bad Guy 15 dicembre : Fringe – le cinque stagioni, Lo spettacolo di Tom e Jerry – la prima stagione, Lo spettacolo dei Looney Tunes

: Fringe – le cinque stagioni, Lo spettacolo di Tom e Jerry – la prima stagione, Lo spettacolo dei Looney Tunes 19 dicembre : LOL Xmas Special: Chi ride è fuori

: LOL Xmas Special: Chi ride è fuori 21 dicembre : Jack Ryan di Tom Clancy 3

: Jack Ryan di Tom Clancy 3 24 dicembre : Fear The Walking Dead – la settima stagione

: Fear The Walking Dead – la settima stagione 27 dicembre: Overlord – la prima stagione

Iscriviti a Prime Video per vedere tutte le novità