Le nuove serie horror di Netflix (e c'è anche Tim Burton)

A giudicare dalle new entry a catalogo, l’intenzione di Netflix per il futuro potrebbe essere quella di far drizzare i capelli sulla testa dei suoi abbonati. Tra le succose novità in arrivo sulla piattaforma di streaming, infatti, ci sono molti titoli dal sapore squisitamente horror e inquietante.

Le serie tv in arrivo sono state annunciate pochi giorni fa nell’ambito della Geeked Week , alla quale hanno partecipato personalità del calibro di Guillermo Del Toro, Neil Gaiman e Mike Flanagan. Alcuni dei titoli presentati sono in realtà dei grandi ritorni , ovvero le nuove stagioni di serie già amate dal pubblico, ma in altri casi si tratta di esordi assoluti . Tra tutti, quello maggiormente carico di aspettative è probabilmente la serie diretta da Tim Burton , regista celebre per le sue atmosfere da fiabe gotiche e per titoli come Nightmare Before Christmas, La sposa cadavere e Big Fish.

Cosa sappiamo della serie Netflix di Tim Burton

Iniziamo dunque dalla novità più succosa. La serie Netflix diretta da Tim Burton si intitola Mercoledì ed esce nel 2022, ma la data esatta non è stata annunciata (presumibilmente, comunque, sarà dopo l’estate).

La trama , animata da elementi sovrannaturali e tipici di un giallo, ha per protagonista Mercoledì Addams negli anni in cui è studentessa alla Nevermore Academy. La giovane, mentre cerca di controllare i suoi poteri paranormali , prova a sventare un’inquietante serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e a risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima.

Mercoledì Addams è interpretata da Jenna Ortega . Nel cast ci sono anche Catherine Zeta-Jones , Luis Guzmán, Gwendoline Christie e Christina Ricci .

Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities

Una serie che promette di spaventare gli spettatori è Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities , la cui data di uscita su Netflix non è ancora stata annunciata: non dovrebbe però mancare molto tempo. Si tratta di una serie antologica composta da otto storie «una più terrificante dell’altra», selezionate dal regista premio Oscar Guillermo Del Toro .

The Midnight Club

È di prossima uscita su Netflix anche The Midnight Club (al momento è disponibile il teaser trailer), una serie gialla carica di suspence ambientata in una casa di cura per giovani gravemente malati. L’ispirazione viene dalle opere dello scrittore Christopher Pike.

Gli spettatori sono pronti a scommettere che la trama sarà da brividi. Il motivo? L’ideatore è Mike Flanagan, ovvero colui che ha già messo la firma su titoli indimenticabili come Midnight Mass e The Haunting of Hill House.

C’è anche un horror tailandese

Inoltre, prossimamente sarà distribuita sulla piattaforma di streaming School Tales: La serie, una serie antologica horror tailandese che racconta cosa accade in una scuola dopo il tramonto. La trama è tratta da otto spaventose storie a fumetti.