Mercoledì, ecco chi c'è di nuovo nel cast della stagione 2

La seconda stagione di Mercoledì è appena entrata in produzione e Netflix ha rivelato chi sono le new entry (notevoli) nel cast

È entrata ufficialmente in produzione la seconda stagione di Mercoledì, la serie Netflix di enorme successo con Jenna Ortega nei panni di Mercoledì Addams, la figlia teenager della famiglia dark più celebre di tutti i tempi. Nella prima stagione la protagonista ha iniziato a frequentare la Nevermore Academy e ha dovuto affrontare un anno scolastico decisamente impegnativo, tra turbe adolescenziali e un inquietante killer a piede libero. Ma, come ha lasciato intuire il finale di stagione, i misteri da risolvere non sono affatto finiti.

Cast completo e nuovi attori di Mercoledì 2

Annunciando il via libera alla produzione della seconda stagione di Mercoledì 2, che era stata rinnovata ufficialmente nel gennaio 2023, Netflix ha anche fatto sapere che ci saranno diverse new entry nel cast.

«Il nostro obiettivo in questa stagione era scoprire alcuni volti nuovi e invitare alcune leggende della recitazione che abbiamo sempre ammirato a unirsi a Jenna e alla banda di Nevermore», hanno dichiarato a Tudum i co-showrunner Miles Millar e Al Gough.

Oltre alla già citata Jenna Ortega, nel cast di Mercoledì 2 tornano altri volti già noti al pubblico che ha seguito la prima stagione: Emma Myers (che interpreta Enid Sinclair), Joy Sunday (alias Bianca Barclay), Moosa Mostafa (nei panni di Eugene), Georgie Farmer (Ajax) e Victor Dorobantu (Mano).

Non mancheranno nemmeno Catherine Zeta-Jones (che interpreta Morticia Addams), Luis Guzmán (alias Gomez Addams), Isaac Ordonez (Pugsley, il fratello di Mercoledì) e Luyanda Unati Lewis-Nyawo (Ritchie Santiago): anzi, i loro ruoli saranno a quanto pare più consistenti nei prossimi episodi.

Come anticipato, ci saranno anche dei volti del tutto nuovi nel cast della seconda stagione di Mercoledì. Si tratta di Steve Buscemi (qui nei panni di Barry Dort e già noto, tra le alter cose, per Il grande Lebowski e Boardwalk Empire), Billie Piper (vista in Scoop e I Hate Suzie; qui nel ruolo di Capri), Evie Templeton (vista in Return to Silent Hill e Lord of Misrule), Owen Painter (visto in The Handmaid’s Tale) e Noah Taylor (noto ad esempio per Law & Order: Organized Crime e Park Avenue).

Mercoledì 2: chi sono le guest star del cast

Nel cast di Mercoledì 2 torneranno come ospiti speciali Jamie McShane nei panni dello sceriffo Donovan Galpin e Fred Armisen nel ruolo dello zio Fester.

Tra le nuove guest star ci sarà invece Christopher Lloyd, noto per aver interpretato Doc in Ritorno al futuro e soprattutto per aver vestito i panni di zio Fester in La famiglia Addams e nel suo sequel tra il 1991 e il 1993.

Nei nuovi episodi compariranno anche Joanna Lumley (nei panni della nonna), Thandiwe Newton (che interpreta la dottoressa Fairbun), Frances O’Connor, Haley Joel Osment, Heather Matarazzo e Joonas Suotamowill.

Alcuni attori e i loro ruoli sono stati annunciati in un breve video diffuso da Netflix, visibile qui sotto, in cui si scopre anche che il titolo del primo capitolo della stagione 2 sarà “Una tristezza senza fine”.

Cosa aspettarsi da Mercoledì stagione 2

La seconda stagione di Mercoledì è scritta dagli showrunner Miles Millar e Al Gough ed è ancora diretta da Tim Burton. Jenna Ortega ha assunto il ruolo di produttrice esecutiva e, come ha avuto modo di ribadire più volte negli scorsi mesi, ha voluto che la trama fosse più horror e meno romantica.

La produzione avverrà interamente in Irlanda. La data di uscita su Netflix non è ancora stata confermata, ma probabilmente Mercoledì 2 arriverà in streaming nel 2025.