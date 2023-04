Le nuove serie tv con Robert De Niro

Il Padrino, Taxi Driver, Toro Scatenato e decine di altri film: il cinema è stato indubbiamente il cuore dell’intera carriera dell’attore premio Oscar Robert De Niro. Che però adesso sembra virare in modo deciso verso il mondo delle serie tv. Così almeno lasciano pensare i nuovi progetti seriali che lo vedono coinvolto e che, se tutto va secondo i piani, saranno prossimamente disponibili in streaming. Le serie tv, tra cui una con Netflix e una con Paramount+, sono appena state annunciate e sono quindi ancora nelle primissime fasi della lavorazione.

La serie Netflix con Robert De Niro

Robert De Niro sarà il protagonista e il produttore esecutivo di Zero Day, miniserie Netflix che è stata annunciata ufficialmente a inizio marzo. Il thriller politico ha la firma di Eric Newman (già noto per The Watcher e Narcos), Noah Oppenheim (Jackie, The Thing About Pam) e Michael S. Schmidt (giornalista e vincitore del Pulitzer). La regista è Leslie Linka Glatter (nota per Homeland e Mad Men).

«Zero Day è un thriller cospirativo astuto e al cardiopalmo che terrà il pubblico con il fiato sospeso», ha dichiarato Peter Friedlander, a capo degli sceneggiati di Netflix per gli Stati Uniti e il Canada. Al momento non sono noti molti altri dettagli di questa serie tv, inclusi la trama, il cast, il personaggio interpretato da De Niro e la data di uscita su Netflix.

Mr. Natural con Robert De Niro

Zero Day non è però l’unico nuovo progetto seriale che coinvolge De Niro. Alla fine del 2022 Variety aveva scritto che l’attore era entrato ufficialmente nel cast di Mr. Natural, una nuova serie poliziesca di Entertainment One (non è ancora noto su quale piattaforma di streaming la serie potrebbe essere distribuita). In questo progetto De Niro vestirà i panni dell’ex detenuto Louis "Mr. Natural" Baron: per l’attore si tratta del primo ruolo regolare in una serie tv, insieme a quello di Zero Day.

Nella trama Louis Baron, dopo trent’anni di prigione, arriva a Palm Springs per ricongiungersi con la sua famiglia e per mettere in atto un ambizioso e rischioso piano: ottenere i miliardi del Salton Sea. Anche in questo caso De Niro, oltre che attore, sarà produttore esecutivo di Mr. Natural, che è creata e prodotta da Mitch Glazer.

La nuova serie con De Niro per Paramount+

Ma le novità non finiscono qui. È notizia degli ultimi giorni che De Niro sarà produttore esecutivo e protagonista di una terza serie, ancora in fase di sviluppo. Il titolo è Bobby Meritorious e si tratta di un crime drama firmato da Billy Ray, già sceneggiatore di Hunger Games, da realizzare con Paramount+.

In questa serie De Niro dovrebbe vestire i panni di Avery Accomando, detto Il Saggio, informatore di un importante caso seguito dal procuratore per il distretto meridionale di New York. La serie non è ancora stata ordinata, quindi la sua realizzazione al momento non è certa.