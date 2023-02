Le OnePlus Nord Buds 2 passano i primi test: come sono

Da quando OnePlus ha deciso di abbandonare il ruolo di Davide contro Golia del mondo tech e, all’interno del gruppo BBK Electronics (che ingloba anche Oppo, Realme, Vivo e iQOO), ha deciso di giocare tra i grandi, una delle prime mosse è stata quella di iniziare a creare una gamma completa di smartphone, affiancata e abbracciata da un ecosistema di altri device.

Il prossimo di questi device sarà un dispositivo audio: le cuffiette wireless OnePlus Nord Buds 2, secondo modello della linea Nord Buds. Cioè della versione economica (come tutti i device "Nord" di OnePlus) delle Buds Pro. Queste nuove cuffie sono state appena certificate in USA dalla FCC, la Federal Communications Commission americana dalla quale devono passare praticamente tutti i dispositivi elettronici prima di essere immessi sul mercato statunitense. Da questa certificazione apprendiamo qualcosa di molto interessante: le OnePlus Nord Buds 2 sono identiche alle OnePlus Buds Ace appena presentate in Cina (in foto).

OnePlus Nord Buds 2: come sono

Le OnePlus Nord Buds 2/Ace sono cuffiette wireless in-ear con il classico gommino in silicone, driver dinamici da 12 millimetri e ANC, la cancellazione attiva del rumore. Grazie alla tecnologia BassWave i bassi vengono riprodotti in modo più corposo e se le cuffie vengono collegate ad un telefono OnePlus recente possono anche riprodurre i file in Dolby Atmos e in AAC.

Grazie alla connessione Bluetooth 5.3 (l’ultima disponibile), le OnePlus Nord Buds 2 hanno una latenza molto bassa, pari a 47 millisecondi, motivo per cui OnePlus punta molto sul mercato delle periferiche da gaming.

Considerata la carica presente nella custodia di ricarica, e tenendo spento l’ANC, l’autonomia tocca le 36 ore. Con appena 10 minuti di ricarica cablata, poi, si ottengono altre 4 ore di riproduzione musicale.

OnePlus Nord Buds 2: quando arrivano

I dati fin qui riportati sono quelli delle OnePlus Buds Ace, già lanciate in Cina ad un prezzo di circa 34 euro al cambio attuale. La certificazione americana dello stesso modello, seppur con nome diverso, lascia intuire un arrivo a breve su quel mercato delle OnePlus Nord Buds 2.

Dagli Stati Uniti all’Europa il passo sarà breve e, anzi, non è nemmeno da escludere che la presentazione verrà fatta contemporaneamente per tutto il mercato globale al di fuori della Cina. Magari durante il Mobile World Congress che si svolgerà a fine mese a Barcellona.

In Italia le precedenti OnePlus Nord Buds sono regolarmente arrivate, ad un prezzo ufficiale di 49 euro (e ad uno street price molto spesso inferiore). Nulla lascia pensare che non arriveranno anche le Nord Buds 2, ad un prezzo assai probabilmente identico.